新冠肺炎・4.3│11確診者未送院　最新患者住址公布

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。政府周四（2日）刊憲，今日（3日）晚上6時起，關閉全港酒吧14日。 今日新增43宗確診，累計至846宗，確診者包括國泰地勤，他發病後有返工，曾出席多人聚集的喪禮。

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新冠肺炎│增43人確診 中招國泰地勤曾到紅磡喪禮 感染源頭不明

袁國勇批官員對疫情樂觀：唔見棺材唔流眼淚 暑假前復課多數無望

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【23:28】衞生防護中心公布今日新增43宗確診個案資料，當中11人仍未送院，住址公布。

新冠肺炎│酒吧男兼職發病後仍到多間酒吧 11名確診者待入院

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【22:26】據了解，本港今晚再新增至少四宗初步確診個案。北區醫院新增一名36歲女患者，曾接觸早前確診的女警（第428號個案）。她在3月20日曾到尖沙咀一間日本餐廳，4月1日開始發燒，今日到北區醫院急症室求診。

律敦治醫院新增一名71歲男患者，他在發病前一星期到訪過酒吧，期間沒有戴口罩。聯合醫院新增兩名患者，分別是26歲男子和24歲女子。

新冠肺炎│22歲染疫女警36歲女友人初步確診 曾赴尖沙咀日本餐廳

染疫女警與36歲女友人，在3月20日曾到尖沙咀文遜大廈，該大樓內確有一間日本餐廳。

【19:23】港府協助香港居民離開秘魯的專機，預計將於當地時間4月3日下午約4時（香港時間4月4日凌晨5時）從利馬出發飛往倫敦，有關的香港居民抵達倫敦後將轉乘已確認機位的一般航班回港，費用由用者支付。至今，入境處共接獲98名滯留秘魯港人的求助，當中有13人已通過其他安排離開秘魯。目前有65人表示會乘搭特區政府安排的專機離開利馬經倫敦回港，其餘仍留在秘魯的港人因個人意願或需接受隔離而不會乘搭專機離開。

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【19:10】中央政府將於明日（4月4日）為新型冠狀病毒肺炎疫情中逝世同胞舉行悼念儀式。香港特別行政區明日懸掛國旗及區旗的政府機構亦將會下半旗（包含國旗和區旗）誌哀。行政長官明日早上10時會與立法會主席、行政會議成員及司局長在行政長官辦公室默哀三分鐘。

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【18:00】4月3日下午6點，關閉酒吧令生效，《香港01》記者在尖沙咀、旺角、荃灣、蘭桂坊等多區視察，有酒吧在6點前已落閘關門。

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【16:55】劉家獻：N95大約夠用兩個月。知道外國有重用方案，但現在還未有用。專家會檢視這些資料，因為來貨緊張。但目前N95是不會重用。張竹君：今日暫時未有美容院個案。

記者：拜山如何做到群組間相隔1.5米？徐德義：知道場所限制。希望市民可以延遲拜祭時間。非政府經營的場所，有做人流限制。市民應自行判斷，去「隔疏啲」。

記者：考慮用檢疫中心、亞博館、紅館？徐德義：理解疫情發展，隔離病床使用緊張，在醫院以外地方作隔離方案的配套、準則等醫管局會跟進。

記者：禁止賣酒條例寫是「主要」，如何定義？警方或執法人員自己判斷？徐德義：要去與現場的人多溝通，搜證我們不能預測到。如果吧枱要處理其他食物，當然是另一個處理。

記者：每日驗1000是否足夠，是否應該按專家所說要達到7500？袁國勇接受傳媒訪問時，指政府過分樂觀，「唔見棺材唔流眼淚」，如何回應？

徐德義：1000數字不准確，檢測數字正在增加。第二個問題，因對疫情嚴陣以待、不會鬆懈，用圍堵策略儘早隔離。劉家獻：19病人出院：63、121、141、154、169、216、274、277、297、305、323、420、431、452、469、505、534、556、607。

張竹君：過去幾日衛生署、醫管局測試，3月30日，5153個，31日、3428個測試，4月要稍後提供，每日2000至3000。

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【16:40】張竹君：新增43宗確診，編號為804至846，年齡16至60歲，20女23男。

其中34宗有外遊：#808為昨日初確診的護士，外遊後無返工。#828、#829為兩兄弟。#827為馬尼拉回港的家傭。#811與#639、#678一齊去海外交流。

#807是#319的朋友，荷里活道工作。#807發病時間更早，23日開始發燒，送去檢疫中心，亦有外遊紀錄，密切接觸者的機會更大，未必是源頭，要做基因分析。

9宗無外遊紀錄，其中3宗在檢疫中心發病送院，1宗去檢疫中心途中發燒送院：

#810，是去過Insomnia#513的朋友。

#838，從事表演，是#630與#642樂隊有關。

#842，與#567為同一間酒吧。

#844，先生是酒吧工作，送檢疫中心途中發燒送院。在飛機上做清潔，最後返工19、22日，是密切接觸者。

#806，2月初至3月11日外遊荷蘭，3月28日發病，之前去過酒吧，會調查是否長潛伏期輸入個案，或本地感染。

#846，去過All Night Long。

三宗無頭緒：

#833，國泰地勤，工作上有接觸遊客，亦從參加家中喪事，有較多人參與。男性，48歲。3月22日出席紅磡的喪禮，未有資料多少人出席，3月23日與親戚解穢酒，13至14人。3月26日發燒，3月29日有返工。喪禮未必是密切接觸者，會看看有無人感染他，所以這些人不會送去檢疫中心。

#835，無頭緒，從事文職，先生亦不舒服。

#840，問不到病歷，情況較嚴重。朋友口中得知，是公司司機，並非只車一位客人。家人說曾載過一個車上嘔吐人，不一定是一個確診者。

劉家獻：截至中午12時，有19名病人康復出院，截至中午12時，8名危殆，9名情況嚴重。截至中午12時，醫管局開1089張負壓病床，使用率為69%；開間負壓病房559間，使用率為78%。

60位病人轉去第二線隔離病床，會陸續接收病人。外科口罩存量為2500萬個，N95有200萬，保護衣有280萬件，目前庫存足夠用2個月，面罩可用3個月。

紅十字會血庫存量非常緊張，呼籲市民捐血。

【16:33】食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者。

徐德義：卡拉ok、麻雀館、夜總會，停止營業至4月15日下午5點59分。遊戲機中心、浴室、健身中心等六類場所，早前公布，停止營業至4月11日。餐飲處所的麻雀、卡拉OK，提供酒類就地飲用的會址，都必須關閉。美容院、按摩院，情況許可要佩戴口罩，進入要量體溫，處所要提供消毒潔手液。

規例立法原意是進一步減少社交接觸。過去一周個案數字增加超過280宗。再次提醒市民減少外出、聚餐、聚集。

4月4日是清明節，往年在正日，多個墳場掃墓人士超過20多萬。提醒禁止聚集規例已經生效，拜祭並不豁免，雖然同住家人不在限制，但考慮拜祭時要三思、慎重考慮，是否可以遲一點拜祭。往內地祭祖，要主要內地不同省市強制隔離等措施。

政府刊憲，要求今日（3日）晚上6時起，關閉全港酒吧14日。（歐嘉樂攝）

【16:11】政府抗疫督導委員會專家顧問成員、港大微生物學系講座教授袁國勇接受港台專訪時，不點名部分官員對疫情仍然好像很樂觀，覺得好像「無咩嘢」，他警告疫症可以好像海嘯般快到來，狠批官員「唔見棺材唔流眼淚」。

袁國勇批官員對疫情樂觀：唔見棺材唔流眼淚 暑假前復課多數無望

【15:30】禁止多於4人在公眾地方聚集的「限聚令」生效，特首林鄭月娥日前表示警方已加派人手在各區巡邏，執法人員包括警察除會向違規者口頭解釋、勸喻或警告外，稍後不排除在無警告下向違規者發出2,000元的定額罰款通知書。

該款罰款通知書曝光，定額罰款2,000元，並列明罪行事項為參與受禁羣組聚集（《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》），格式與其他定額罰款告票相若，由警方執行。

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「限聚令」定額罰款2,000元告票曝光。

【15:20】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計逾800宗確診個案。原定於6月25日（端午節）舉行的沙田龍舟競賽、香港仔龍舟競渡大賽均需延期。原定於6月25日舉行的永明赤柱龍舟賽，主辦當局赤柱龍舟協會3月底仍計劃如期舉行，不過今日（3日）則表示將會取消，改為10月補辦。

【新冠肺炎】沙田香港仔端午無龍舟賽 永明赤柱龍舟賽延至10月

跨工會組織原定在政府總部外舉行記者會，因人數超過五人，被警員以限聚令，要求另覓地方。（麥凱茵攝）

【15:07】多個工會批評政府防疫不力，未有一早封關致大量染疫人士回港致大爆發。巴士業職工會副主席林錦標提出五大訴求，包括改善檢疫人士的識別系統、立法規定必須戴口罩才能上交通工具、將新冠肺炎列為職業病等。

【12:00】據了解，本港今天早上新增最少15宗初步確診個案，當中有2人與酒吧群組相關，最少8人有外遊史。另外，一名機艙清潔員的檢測結果未能確定，需再做測試，她的丈夫是蘭桂坊酒吧的樂手，她就在國泰港龍、香港航空、上海航空等多間航空公司任職清潔員。

該名檢測結果不能完全確定的機艙清潔員目前在威爾斯親王醫院，是一名59歲女子，她沒有外遊，但在多間航空公司任職機艙清潔員，包括國泰港龍、香港航空、釜山航空、上海航空、中國國航，而她的丈夫是第746宗個案，亦即蘭桂坊酒吧的樂手。

而15宗初步確診個案分別來自聯合醫院4宗、東區醫院3宗、伊利沙伯醫院3宗；屯門醫院、將軍澳醫院、瑪嘉烈醫院、大埔那打素醫院都各有1宗初步確診。

聯合醫院其中一名患者是51歲男子，他曾到尖沙咀酒吧All night long，3月24日經衞生署檢測深喉唾液時為陰性，但在寶血醫院反覆測試後呈陽性。其餘3人都有外遊史或接觸史，分別是一名20歲英國留學生，他在3月27日返港，是早前一名確診者的密切接觸者；另一名20歲的英國留學生就在3月30日返港；至於一名37歲女子就曾與確診的第474宗個案有密切接觸。三人均是經檢測深喉唾液發現呈陽性。

東區醫院個案包括，一名33歲男子是菲律賓樂手，曾與確診者有接觸；而一名35歲女子就曾到英國，也與確診的第669宗個案有密切接觸；另一名56歲男子由亞博轉介。

伊利沙伯醫院的3宗，包括一名47歲男子沒有任何接觸史及外遊史；一名59歲男子曾到德國公幹；一名41歲女子曾到倫敦及新加坡。

至於威爾斯親王醫院有亦有1宗初步確診，患者是一名19歲女子，她在美國紐約讀書，3月30日返港。

【10:29】公民黨立法會議員陳淑莊、楊岳橋，以及香港中小企食店聯盟召集人林瑞華聯同一眾酒吧業代表會見傳媒，回應政府新增今日（3日）晚上6時要求酒吧停業14日的措施。

【08:00】截至周五（4月3日）上午8時，全國確診病例82778宗，累計死亡人數3327人，疑似病例153宗，治癒病例76625宗；在重災區湖北，累計67802宗，死亡總數3199人。

【01:44】澳門檢察院周四（4月2日）表示，決定起訴在防疫期間涉嫌違反醫學觀察規定的8名人士，包括5名澳門居民、2名外傭及一名香港居民。8名涉案人士先後在3月中從外地入境，依當時入境措施，須在指定地點進行14日醫學觀察，其中一名澳門居民在入境當日擅自離境，一名外僱則虛報地址逃避檢查並隱瞞情況繼續上班；其餘人士分別以外出取貨或泊車等各種不同原因，擅自一次或多次離開觀察措施指定居所或酒店房間，甚至有人在酒店房內接待他人。

檢察院表示，8人涉嫌違反防疫措施，最高可判監6個月或60日罰金，而虛報涉及的偽造文件罪則可判監3年或科處罰金。

【00:00】政府周四（4月2日）表示，將會縮短深圳灣口岸的旅客清關服務時間，由周五（4月3日）起更改為每日上午10時至晚上8時，直至另行通告；而貨物清關服務時間則不受影響，維持不變，即每日上午6時30分至午夜12時。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼