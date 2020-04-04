基本法30年│政府推網上遊戲讓市民認識憲法、《基本法》

今日（4日）是《基本法》頒布30週年，港府舉辦一連串紀念活動向社會各界推廣《憲法》及《基本法》，以加深市民大眾對其內容和條文的認識。發言人表示，會於四月推出《基本法》頒布30周年網上展覽，與市民一同回顧《基本法》的歷史背景、起草和頒布過程，另設以幫助鄰舍為主題的《憲法》及《基本法》網上遊戲，加深市民對《憲法》及《基本法》的認識。

▼《憲法》及《基本法》網上遊戲 ▼

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為加強網上的宣傳和推廣，政制及內地事務局推出以幫助鄰舍為主題的網上遊戲，讓市民通過遊戲，加深對《憲法》及《基本法》的認識。

發言人又指，港府會推出《基本法》頒布30周年短片專輯和電視宣傳短片，並會因應實際情況，於今年稍後舉辦《基本法》研討會和法律高峰論壇，探討與《憲法》及《基本法》有關的重要課題；同時會為不同目標群組舉辦其他宣傳推廣活動如網上問答比賽，並印製《憲法》及《基本法》兒童圖書和桌上遊戲等。為鼓勵民間參與，港府會繼續透過「《基本法》推廣活動資助計劃」及「《基本法》推廣的研究資助計劃」，資助非政府組織或民間機構舉辦不同形式的《憲法》和《基本法》推廣活動及研究計劃，以不同方式和角度深化推廣工作。

由政務司司長張建宗主持的基本法推廣督導委員會，一直就推廣《憲法》和《基本法》的整體策略和主要範疇的計劃提供意見和指導。委員會下設的五個工作小組會在今年加強推廣教育的工作。