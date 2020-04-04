基本法30年│梁愛詩：市民國家觀念薄弱　暴力社運是避不了的考驗

今年是《基本法》頒布30週年，律政司前司長、現任基本法委員會副主任梁愛詩今日在港台節目《香港家書》中提到，過去九個月的動亂，暴露了市民對《基本法》的誤解。 她又批判，過去30年《基本法》爭議有增無減，主要是「有些人根本沒有接受回歸的事實」，不斷在《基本法》的字裡行間轉空子，曲解條文意思，目的是要破壞「一國兩制」，阻礙《基本法》的落實。她又指市民對國家觀念薄弱，實踐《基本法》過程中，暴力社運是避免不了的考驗。

梁愛詩警告，若希望一國兩制在207年後繼續實行，則大眾要摒棄摒棄不同的政見、仇恨和敵對態度，努力學習它的精神，完善它的實施。

梁愛詩認為，《基本法》的立法初心，是為了維護國家的統一和領土完整，實行「一國兩制」以保持香港的繁榮和穩定，她認為這個目的大致上能達到，並獲外界認同，「除了少數政客為了他們別有用心的目的，每每把香港和中央對立，以詆毀中國，大部份市民都認同『一國兩制』對香港來說是最佳的選擇，在中英聯合聲明公布時認為如此，在《基本法》通過時如此，甚至在今天也是如此。」

梁愛詩又提到，香港在殖民地管治下，市民對國家觀念薄弱，回歸後未充份接受身份的轉變和對國家民族的認同。她認為香港政黨政治未成熟，對行政主導未能足夠支撐；對《基本法》條文和意義認識未夠深入，除熟識的原有的種種制度外，對憲制上的新規定，例如中央和特區的關係、中央對香港事務的權責、香港的法律地位、《基本法》的解釋權的抗拒等，均會引起爭議，令市民以「佔中」、「佔旺」 和暴力的社會運動等違法手段表達不滿。她指有些人把這些問題歸咎於《基本法》的缺陷，但她認為這不是《基本法》的問題，而是實踐過程中，避免不了的考驗。

她認為過去九個月的動亂中，暴露了市民對《基本法》的誤解。她批評，過去30年有關《基本法》的爭議有增無減，主要是有「些人根本沒有接受回歸的事實，不斷在《基本法》的字裡行間轉空子，曲解其條文的意思，誤導市民，目的是要破壞『一國兩制』，阻礙《基本法》的落實。」

今年是《基本法》頒布30週年。

她文末指出，若希望「一國兩制」順利運行，甚至在2047年後延續下去，則大眾應該摒棄不同的政見、仇恨和敵對態度，努力學習基本法的精神，以及完善它的實施，否則《基本法》仍然會繼續存在，但是香港的前途會淪落到甚麼地步，則「可想而知」。