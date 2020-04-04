基本法30年│譚惠珠：港獨組織參加立會選舉應受制裁

基本法委員會副主任譚惠珠今日(4日)出席「香港基本法頒佈30年周年學術研討會」時指，香港的民主在回歸後有大幅度進步，例如2012年立法會選舉實現「一人兩票」，但近年有港獨組織如香港民族黨，以鼓吹自治獨立的本土激進主義參加立法會和區議會選舉。有議員宣誓時公然反對一國兩制，主張港獨；外國組織在香港公然支持港獨活動，全部屬於嚴重挑戰一國兩制底線的行為，應該受制裁。

譚惠珠（左上）強調，不擁護《基本法》的候選人應被禁止參選立法會或區議會，以上建議都按憲法及基本法辦事。（直播截圖）

譚惠珠強調，不擁護《基本法》的候選人應被禁止參選立法會或區議會，以上建議都按憲法及基本法辦事。又指 要維護國家安全及主權統一，應盡快在香港立法。

饒戈平：香港出現背離「一國兩制」政治風潮

基本法委員會前委員、北京大學法學院教授饒戈平形容《基本法》是香港的「鎮宅之寶」，認為香港有必要優先考慮健全完善地落實中央管治權的各項配套，包括健全維護香港和國家安全，防範遏制外部勢力干預，健全行政長官對中央負責的制度，加強香港的憲法、基本法及國民教育。否則會出現有個別條例無章可循、不便操作、無法有效落實。

他提到，香港自去年夏天開始出現背離「一國兩制」的政治風潮，社會上暴力橫行失去秩序，嚴重損壞法治。他指，要走出困局在於堅守《基本法》，任何挑戰及違抗都是損害及動搖香港的法治空間。「出路不在於騷亂暴力，而是法治、穩定；出路亦不在於脫離祖國，依附外地，而是與祖國相互依存」。