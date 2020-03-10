陳智思：已向美方反映通過《人權法案》時機不合適　只會製造矛盾

4名行政會議成員上周應邀到美國就港美關係等議題進行訪問，行會召集人陳智思、廖長江、葉劉淑儀及張國鈞今日（10日）召開記者會交代訪問行程。 陳智思表示，他向美方表達通過《香港人權與民主法案》的時機不合適，令香港社會製造更多誤解和矛盾，制裁措施亦令商界憂慮，製造不必要的擔心，亦令有部分港人認為可藉此達到目的。

陳智思（右二）表示，他向美方表達通過《香港人權與民主法案》令香港社會製造更多誤解和矛盾，制裁措施亦令商界憂慮，製造不必要的擔心。（高仲明攝）

陳智思表示，有關制裁的內容根本不在議程上，討論《香港人權與民主法案》的時間亦很短，其餘大部份時間都在討論貿易及文化交流。

葉劉淑儀則指，根據她過去多次與美國國會議員交流，對方都指出啟動制裁機制的門檻很高，行政部門不願意對港施加制裁，而且涉及非法移交、非法禁錮及酷刑，或非常嚴重違反國際人權標準，「呢啲香港無可能發生」。她稱看不到香港如何會引致制裁，會議上亦沒有人提及過制裁名單。

她又指，作為一名在八十年代曾參與中英談判的官員，她向美國官員表達香港的一國兩制得來不易，北京同意給予香港兩制的大前提是香港不影響國家主權完整﹛「很多指責話中央干預香港，因為近年發生很多事，令中央政府覺得一國兩制不受尊重或權威受挑戰。」

她表示四位行會成員都有向美方反映，指通過《香港人權與民主法》的時機不好，加深香港社會分化情況。

「對話」由World Affairs Counil主辦，4名成會成員在當地，與美國副助理國務卿費德瑋（Johnathan Fritz）、美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）及美國眾議院外交事務委員會幕僚等，就港美關係進行交流。四名行會成員多次強調，今次交流是以個人身份出席。

葉劉淑儀表示，四位行會成員都有向美方反映，指通過《香港人權與民主法》的時機不好，加深香港社會分化情況。（高仲明攝）