香港民研：行會成員評分全體創新低　排首位陳智思僅獲31.1分

香港民研今(31日）發放五大行政會議成員評分，機構於3月中以隨機抽樣電話訪問方式共訪問逾千名香港居民。結果顯示，評分最高的行會成員是陳智思，其次為新民黨主席葉劉淑儀、飲食界代表議員張宇人、全國人大代表葉國謙及「民主思路」召集人湯家驊。所有行會成員的評分均是其個人新低。

香港民研今（31日）發放五大行政會議成員評分。（羅君豪攝）

被訪者就個別議員以0至100分進行評分，0分代表絕對不支持，100分代表絕對支持。支持度最高的五大行政會議成員為按序排列，首位是陳智思，得31.1分；排第二位的是葉劉淑儀，評分為29.5分；第三至第五位是張宇人、葉國謙及湯家驊，評分分別為24.7、24.6及24.2分。

本身是醫生的行會成員林正財因近月新冠病毒疫情而曝光率急增，其評分為28.8分，原本應排名第三，但由於認知率較低而被調查剔除。值得留意的是，所有行會成員的評分均是其個人新低。

至於市民對行會成員的熟悉程度，與6個月前對比，林正財和葉國謙取代羅范椒芬和任志剛進入五大。

香港公關及傳訊業總工會理事陳嘉晴表指，一眾行會成員評分創新低並不意外。（羅君豪攝）

香港公關及傳訊業總工會理事陳嘉晴指，一眾行會成員評分創新低並不意外，又指去年見到政府發生一次又一次公關災難。她認為，良好公共關係需要與大眾建立真誠互信，「絕對不是用語言藝術或公關騷可做到。」 陳嘉晴以政府拍攝的宣傳片段以及林鄭月娥舉行對話會作例子，形容是「自說自話、無雙向及長期的溝通」，無助與市民建立關係。