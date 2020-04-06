【特別財會】經濟下行林鄭照加人工　田北辰轟厚面皮：應減薪三成

特首辦日前回應立法會議員有關《財政預算案》書面質詢時表示，特首林鄭月娥在2020至2021年度的薪金預算開支為521萬，較去年度的509萬開支增加12萬，即平均每月加薪1萬。 立法會財委會今日（6日）召開特別會議，多名議員關注特首加薪，實政圓桌立法會議員田北辰直指，沒有企業機構的管理層和「一把手」在此經濟情況下，仍會「厚著面皮加人工」，怒斥：「你呢個特首要加人工，荒天下之大謬，係咪真係要諗諗呀」，他要求特首帶頭減薪三成，與市民共渡時艱。 特首辦常任秘書長林雪麗回應指，問責官員加薪有既定機制，是次加薪是去年7月1日按消費指價指數調查；至於特首會否減薪，她重申林鄭已承諾若往後情況轉差，問責團隊會適時回應。

林鄭月娥年薪加12萬元，即平均每月加一萬元。（資料圖片）

特首辦：特首薪金按消費物價指數調查

公民黨郭家麒、民主黨鄺俊宇等民主派批評林鄭民望極低，出糧予林鄭如同「消費公帑」，惟現在卻不減薪反而加薪，要求特首辦交代加薪機制。田北辰則要求特首帶頭減薪三成，與市民共渡時艱，直至香港出入境口岸全部解封，又認為自願減薪才可得民心，「無得逼（林鄭減薪）」。

林雪麗回應表示，問責官員加薪有既定機制，是次加薪是去年7月1日按消費物價指數調查，又指特首和問責團隊為了共渡時艱和同心抗疫，已向公益金捐出一個月人工。至於特首會否減薪，她重申林鄭已承諾若往後情況轉差，問責團隊會適時回應。

特首辦常任秘書長林雪麗（上）指，問責官員加薪有既定機制，是次加薪是去年7月1日按消費指價指數調查。（張浩維攝）

FB、IG每個帖文值2千元 議員：全港最貴「小編」

關於社交媒體開支，特首辦指，自2017年7月1日起以非公務員合約聘請1名人員，處理特首的Facebook和Instagram帳戶及其他工作，在2020至21年度，有關薪酬開支預算約為53萬元，而林鄭Facebook專頁在2017年7月1日推出後，吸引超過17萬用戶「追蹤」，截止今年3月31日共發出382個帖子，互動總數超過360萬。林鄭官方Instagram則吸引3萬用戶「追蹤」，截至今年3月31日，專頁發出305個帖子，互動總數超過18萬。

資訊科技界莫乃光指，該特首辦職員為特首在Facebook和Instagram共發出687個帖文，即平均每個帖文價值2,066元，笑指該職員是全港最貴「小編」。毛孟靜則問到特首為何沒有Twitter，又為何要耗費百多萬元拍攝宣傳片。

林雪麗表示，特首認為與市民溝通非常重要，很多市民也希望透過社交媒體了解林鄭的看法，又指林鄭的FB和IG之互動總數達320萬人。至於宣傳片開支，林雪麗形容片段「生活化」，來年預算則沒有分拆計算，但強調會善用公帑。