邱騰華批港台違一中原則　林鄭支持：公營廣播機構須維護一國兩制

港台英文節目《脈搏》（The Pulse）早前以視像方式訪問世衞助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），其間記者問及台灣的世衞成員資格，惟艾爾沃德未有回應。商務及經濟發展局局長邱騰華本月2日發聲明，批評節目有違一個中國的原則及《香港電台約章》中香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，認為廣播處長作為香港電台的總編輯，「必須對此負責」。 特首林鄭月娥今日（4月7日）於行政會議前見記者期間，被問到如何看待邱騰華的聲明。林鄭月娥指，邱騰華已經作了相關聲明，自己支持這一立場。她強調，作為公營廣播機構和政府部門，港台有責任按照政府的一國兩制原則，深化公眾的理解。

林鄭表示，港台有責任履行一國兩制的原則。（高仲明攝）

有記者問到，港台節目記者當時單純提問，沒有表明立場，政府憑何作出上述指控。林鄭月娥表示，商務及經濟發展局局長早前已經對港台發出聲明，自己支持邱騰華此一立場，局長稍後會出席立法會特別財委會會議，因此更詳細說明的工作就交給對方。

林鄭月娥強調，港台不論作為公營廣播機構和政府部門，都有責任履行特區政府重要和根本的原則，即堅持一國兩制，港台作為公營廣播機構也不能豁免於此原則。她又指，《香港電台約章》已列明公營廣播機構的角色，包括深化公眾對一國兩制的理解。