田北俊、鍾國斌去信林鄭　促主動提自願減薪　真正與民「同行」

特首辦文件早前透露，行政長官林鄭月娥在2020至2021年度的薪金預算開支為521萬，較去年度的509萬開支增加12萬，即平均每月加薪1萬，有關消息引起政圈熱議。 自由黨三名榮譽主席田北俊、周梁淑怡及劉健儀，連同黨魁鍾國斌今日（7日）去信林鄭，對於政府問責團隊將根據原有的機制加薪，深表震驚和失望，要求特區政府拒絕有關問責團隊加薪的建議，並主動提出自願減薪的方案，做到真正與民「同行」。

田北俊、周梁淑怡、劉健儀、鍾國斌去信林鄭，要求拒絕加薪建議，並提自願減薪方案。（田北俊fb專頁圖片）

四人在信中表示，香港正處於艱難的時刻，現時正值新型冠狀病毒肆虐全球之際，香港亦沒法獨善其身，基於防疫的理由，本港各行各業皆深受影響，造成百業蕭條，失業率大增。他們指，環顧全球各地，政府和商界領袖大多選擇自願减薪，與國民站在一線，尤其政府官員的薪酬屬於公帑。對於此時此刻，政府官員在坐擁遠高於歐美等領袖的高薪下，仍選擇繼續加薪，認為是極為不恰當的舉措。

四人希望，當社會正面對一場前所未有的災雞，市民於個人身心健康及財政上，均面臨重大的挑戰，社會各界正期待政府官員會自願減薪，以示官民同心，共渡時艱。因此，他們要求特區政府拒絕有關問責團隊加薪的建議，並主動提出自願減薪方案，做到真正的與民「同行」。