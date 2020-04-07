政府民望回升　林鄭評分25.5　升3.2分　1局長支持率升20百分點

香港民意研究所今日（7日）公布特首及眾司局長的最新民望評分，特首林鄭月娥的評分明顯回升3.2分至25.5分，惟仍有48%受訪者給0分。 三名司長的評分及支持率都稍有回升，當中政務司司長張建宗評分明顯上升3.3分至29.5分，支持率亦明顯上升9個百分點至負34百分點。 香港民意研究所名譽總監、理大社會政策研究中心主任鍾劍華指，港府整個班子的支持率淨值已連續6個月全體錄得負數，認為官員民望長期低迷下，即使有所反彈亦屬正常，惟整體成績仍屬強差人意。

香港民意研究所今日（7日）公布特首及眾司局長的最新民望評分，特首林鄭月娥的評分明顯回升3.2分至25.5分。(黃寶瑩攝)

香港民研於今年3月30日至4月2日，以電話訪問了1,005名18歲以上香港居民。結果顯示，林鄭評分有25.5分，比3星期前明顯上升3.2分，亦是自2019年8月以來新高。支持她出任特首的比率為16%，反對率高達75%，支持率淨值負60個百分點，比3月中的調查微升4個百分點，亦屬去年9月以來的新高。。

鄭若驊支持率淨值最低

三名司長的評分，以財政司司長陳茂波最高，有32.4分；政務司司長張建宗有29.5 分，而律政司司長鄭若驊只有18.7分。至於支持率淨值，陳茂波的支持率淨值為負26個百分點，屬三司最高，而鄭若驊的淨值是負63個百分點，是整個問責團隊中最低。

聶德權支持率淨值大升20個百分點

至於十三名問責局長方面，雖然民望淨值全部錄得負值，惟政制及內地事務局局長聶德權今次的支持率淨值卻大升20個百分點至負14個百分點；局長之中，支持率淨值最高是環境局局長黃錦星的負5個百分點，其次是財經事務及庫務局局長劉怡翔的負8個百分點，而最低支持率淨值則是保安局局長李家超，得負41個百分點，其次為教育局局長楊潤雄，得負41個百分點。

香港民意研究所數據科學經理戴捷輝指，今次是林鄭在近期調查中，給予0分的受訪者首次回升至低於百分之50，有48%受訪者給她0分，比上次民調中52%微跌4個百分點；在近10次調查中，以年齡群劃分，18至29歲有78%受訪者給林鄭0分，30至49歲亦有6成；而以學歷劃分，中學給0分者有55%，大專或以上67%。戴捷輝補充，2月中的一次民調是林鄭得到最多人給她0分，當時近6成受訪者給她0分。

鍾劍華認為，給予0分是「敵意評分」，而今次48%受訪者給林鄭月娥0分，當中年輕人及學歷較高者佔多，加上所有司局長的支持率淨值都獲負數，認為政府目前難以有效管治。他又提到，林鄭的支持率之前曾跌至只有9%，是他從未想過的情況，估計在如此低水平下，民望稍有反彈亦屬合理，但實際分數仍然「好令人失望」。

鍾解釋，今次各官員的民望有不少屬於去年起的新高，相信原因在於政府派錢、部分防疫措施開始到位，以及本港疫情比英美等外國較好等因素。不過，他認為港府管治團隊的整體成績仍是強差人意，因為過去近一年期間，政府與市民之間關係繃緊，市民對政府本來已無太大期望。

他雖未就個別官員的支持率回應，但指一些官員的表現、民望已長期低迷，例如律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、教育局局長楊潤雄等，認為他們已一向為市民所反感，反之其他官員「可能面目愈模糊愈好，有做一些好事的，（民望）可能會有即時反應。」