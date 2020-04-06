【區諾軒襲警案】涉用大聲公在警司高振邦旁喊叫　區被裁定罪成

時任立法會議員區諾軒，被指於去年7月7日的「九龍大遊行」過後，於旺角警民衝突的現場中襲警，當時在場的警司高振邦指區用俗稱「大聲公」的揚聲器在其耳邊喊叫，令他聽力受損，事後聽到「嘞嘞聲」，睡眠也受影響。區因而被控兩項襲警罪，案件早前經審訊後，今(6日)在九龍城法院裁決，裁判官梁嘉琪裁決時指，即使區當日行為未有與事主有身體接觸，若其行為令對方憂慮受襲，亦可構成罪行，而當日除高受襲外，區亦有敲打一名警員的盾牌，並以「毅進仔」稱呼該警員，其說話具針對性，該警員亦有憂慮受襲，故裁定區兩項襲警罪均罪成。

區諾軒被指在2019年7月7日的九龍區大遊行後，用擴音器時襲警。(林樂兒攝)

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多名社運人士到庭支持

被告區諾軒（32歲）被控兩項襲警罪。控罪指，他於去年7月8日凌晨在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員關志豪，並於彌敦道與咸美頓街交界襲擊傳媒關係組警司高振邦，即警察公共關係科四點記者會的主持人。

區諾軒今午約2時許已抵達法院，多名社運人士，包括有「長毛」之稱的前立法會議員梁國雄、黃之鋒、黃浩銘、吳文遠、岑子杰等，亦有現身支持。

令對方憂慮無接觸亦構成襲擊

梁官裁決時表示，即使無直接身體接觸，但令對方憂慮受襲亦可構成襲擊。她認為控方證人的證供清晰直接，沒有迴避或矛盾，是誠實可靠的證人。其中警員關志豪作供指區用揚聲器敲打盾牌被嚇到「呆咗」，沒料到議員會作此舉，擔心對方會提升武力，又抓緊盾牌以防跌倒。梁官認為，警員抓緊盾牌充分反映他怕受武力侵犯，而他目睹區正面用力擊向透明長盾，有此反應也屬合理。根據案發片段，區的力度次數、神態語氣等等，均令對方在毫無疑點下證明了關警員憂慮受襲。

稱警員「毅進仔」具針對性

就區的武力是否合法，辯方曾辯稱他只想吸引注意，與警方交涉，停止推進；用咪高峰敲盾與一般拍拍他人身體以吸引注意，在性質上並無分別。梁官分析指此說不合理，因如要停止推進，應該找指揮官。區明知關警員要聽從上級，不可能做到其要求，又以「毅進仔」稱呼關並擊盾，帶有針對性，非一般情況下可接納的舉動。

警司高振邦因主持警察記者會而為人認識，而區諾軒初被控時，卻以警司EEE作為代號，後來才用上其真實姓名。(資料圖片)

指區未有依呼籲離開

案發當日下午有市民發起九龍區遊行，惟至晚上，旺角區發生警民衝突，高級督察劉嘉昇早前在庭上供稱，警方在現場作出推進準備清場時，區諾軒出現並吸引記者圍訪，警員一度停止，區未有依呼籲離開馬路，劉再次叫隊員推進，當時在場的另一名立法會議員譚文豪及記者亦有退後，但區繼續謾罵警員，又用擴音器的米高峰數次撞向警員關志豪的盾牌，和使用擴音器向警司高振邦叫喊。

高振邦指事後不時聽到嘞嘞聲

警司高振邦則指區對他說粗口，他曾揚手撥開區手上的擴音器，及多番叫區勿將擴音器放在其耳旁，惟對方不予理會。他指區大聲叫喊，令其耳部不適，事後不時聽到「嘞嘞聲」及風聲，影響睡眠。

高不同意辯方形容區大部份時間都將擴音器的喇叭朝上，稱大部份時間喇叭都是向著他，雖然當時環境吵雜，亦有溝通需要，但認為區無必要將擴音器「隊埋耳度」。辯方指區想得到其關注但不果，高不同意，解釋當時有回應對方，同時也有其他事務要處理。

醫生指高聽力無永久損害

根據高的醫療報告，他求診時表示，執勤期間聽到擴音器傳出的巨大聲浪後，右耳聽力便受損。高其後再求醫，報稱有間歇耳鳴及霹啪聲，覺得煩躁不安。他初步被診斷為急性聽力損失，後來覆診時稱耳痛消退，沒再耳鳴。醫生亦指其右耳的痛楚及短暫聽力損失症狀有臨床緩解，沒有造成永久損害。

警員稱被罵「毅進仔」

至於另一聲稱受襲的警員關志豪則指，區當時情緒激動，又罵他「毅進仔」，並用擴音器的米高峰3次大力敲擊其盾牌。他形容當時感到驚慌，亦沒想過議員會敲擊盾牌，因而「呆咗」，並擔心對方會提升武力。

辯方指關的書面證供從未提及受驚等，質疑他當時根本不害怕。關不同意，並指區「揸住個咪係想針對我」。但被問到區到底有否觸及他的身體時，關回答：「唔清楚。」錄影顯示，辯方指警員的盾牌曾撞向區擴音器的喇叭令區情緒激動，關不同意。

案件編號：KCCC2558/2019