田北俊去信林鄭促主動減薪　自由黨常委趙式浩批為其新平台鋪路

特首林鄭月娥2020至2021年度的薪金預算開支為521萬，較去年度的509萬開支增加12萬。自由黨三名榮譽主席田北俊、周梁淑怡及劉健儀，連同黨魁鍾國斌昨日（7日）去信林鄭，對於政府問責團隊將根據原有的機制加薪，深表震驚和失望，要求特區政府拒絕有關問責團隊加薪的建議，並主動提出自願減薪的方案，做到真正的與民「同行」。

惟自由黨常委趙式浩今日（8日）於facebook撰文指出，有關信件中未有標上「自由黨」三字，黨團或常委亦未曾就此事作過討論，澄清信件不代表其本人立場。趙式浩又推測，公開信是為了「hopehk」 鋪路，懇請在以後有關信函註明「hopehk」銜頭，以免誤導大眾是自由黨的立場。

田北俊早前接受網媒訪問時透露，有意與前財爺曾俊華、周梁淑怡及劉健儀成立新平台，扶助志同道合、愛國愛港的三、四十歲年輕人，走中間路線參選立法會選舉。據悉，目前潛在人選除了袁彌昌外，還有盛傳出戰九龍西的中科董事總經理潘焯鴻。