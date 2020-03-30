傳田北俊邀袁彌昌戰港島　葉劉批「騎牆中間派」無勝算

立法會選舉將於9月舉行，各黨派正陸續協調出戰人選。其中自由黨榮譽主席田北俊早前透露，有意籌組平台薦人參選，目前正物色人選出戰，包括新民黨前政策總裁袁彌昌。 曾揚言「田少夠膽過嚟同我選」的新民黨主席葉劉淑儀表示，即使袁彌昌空降港島參選，對自己亦「無乜威脅」，認為對方「政治取態混亂」，又暗諷「一啲中間富貴人士搵啲面目模糊嘅人嚟選，點會贏到？」 袁彌昌回覆《香港01》查詢時承認，曾與田北俊溝通，將積極考慮出戰港島直選，標榜「中間路線」，認為自己有力爭取至少4萬票。

田北俊早前接受網媒訪問時透露，有意成立新平台，扶助志同道合、愛國愛港的三、四十歲年輕人，走中間路線參選立法會選舉。據悉，目前潛在人選除了袁彌昌外，還有盛傳出戰九龍西的中科董事總經理潘焯鴻。

消息指，田少有意派袁彌昌與葉劉競爭，希望可參考上屆王維基的模式，搶走葉劉部分中產票源。

田北俊早前接受網媒訪問時透露，有意成立新平台，扶助志同道合、愛國愛港的三、四十歲年輕人，走中間路線參選立法會選舉。（資料圖片/盧翊銘攝）

在上屆選舉中，香港電視副主席兼行政總裁王維基在港島取得逾3萬票高票落敗，葉劉指，自己當時有與對方合作擺街站，又分析「佢有好多係個人票，事業又有成就，當時應該都吸了唔少公民黨中產票」。

談及9月的選戰，葉劉說，在現時政治形勢變得兩極化下，標榜「中間路線」難有勝算，她以前黨友田北辰為例，「佢話反對修訂逃犯條例，最後區議會咪又係輸」。葉劉坦言，社會已變得撕裂及對立，選民每次投票都會「歸邊」，「一些騎牆中間派出嚟選，大家都會鄙視」。

對於袁彌昌參選的勝算，葉劉坦言，選舉有競爭是好事，「可能會有妹妹仔鍾意佢，或者佢個妹（袁彌明）會投俾佢嘅」。但她指出，即使由田北俊及前財政司司長曾俊華為袁「抬轎」，但其平台在港島欠缺樁腳，「唔係靠斯文就選到」，又暗諷「（曾俊華）過去呢排有無為香港做過乜？佢最出名都係做司長嗰陣搞美食車，但就累到人蝕左幾百萬囉」。

消息指，田少有意派袁彌昌（左）與葉劉（右）競爭。（資料圖片/吳煒豪攝）

消息指，由田少牽頭的平台將主打「中間綠色」路線，除了有他本人外，還包括前財政司司長曾俊華及其前政助羅永聰，後者將會是選舉大腦，為各參選人制定策略，現時已開會商討平台籌組細節。

消息人士透露，曾俊華本來計劃近期「多啲出嚟講嘢」，但礙於疫情影響，計劃需要延遲。

對於葉劉認為他無勝算，袁彌昌坦言，上屆選舉中王維基所得的3萬票，「很多都係自由黨票，亦即是田少嘅票」，再加上當時代表民主思路出選的黃梓謙有1萬票，估計自己有力取得約4萬票。

他更指，對於兩名行會成員葉劉及民建聯張國鈞，是否可盡吸建制中產專業票源成疑，加上泛民來屆參選港島的陣容較弱，「公民黨陳淑莊冇得選，區諾軒又話唔選」，經評估後他認為自己有力一戰。