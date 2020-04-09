【防疫抗疫基金】勞聯：資助計劃漏洞多　工會批政府門檻不合理

新冠肺炎疫情下，多類場所要關閉，市面冷清，打擊多個行業。政府昨日（4月8日）宣布，推出第二輪防疫抗疫基金，總值1,375億元，當中800億元的「保就業」計劃，向合資格僱主提供工資補貼「代出糧」，為僱員月薪五成，上限代繳9,000元。 港九勞工社團聯會（勞聯）今日（4月9日）召開記者會，有多名工友代表批評，政府兩輪防疫抗疫基金並不能切實地幫助他們。有導遊業界代表指出，政府雖然承諾為工友提供資助，但建議的門檻不合理，例如要求證明2019年帶足40個團，但實際上去年旅遊業已受社會事件影響重創。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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勞聯：啤酒推廣、推拿仍未受惠

勞聯主席林振昇表示，政府第二輪援助確實增加受惠僱員人數，應盡快做。不過他留意到，有不少行業工友在兩輪的基金下都落空，主要包括一些較多自僱性質行業，如家務助理、啤酒推廣、推拿、中醫養生、個別美容美甲服務等。部分行業沒有就強積金供款，甚至未必有僱傭合約，而新一輪薪金資助以強積金供款劃線，容易漏掉部分人。

導遊總工會代表指出，由去年示威浪潮開始，業界生意已受嚴重打擊，疫情對他們而言更是致命一擊，政府早前的紓困措施也只惠及僱主，基層員工沒有受惠。政府今次承諾津貼旅行社職員、導遊及領隊每人每月5,000元，為期半年，算是有點改善。然而該代表指出，政府較早前與工會溝通期間，初步提出津貼需以2019年帶過40個團作為申請門檻，但去年社會事件已重創旅遊業，部分旅行社目前更已結業，難以提供去年帶團的證明。工會批評，政府提出的門檻不合理，又指以這個門檻，全港5,776名持證導遊中，相信只有不足1,000人受惠。

有餐飲業工會代表指出，飲食業是今次疫情重災區，許多工人面臨失業、無薪假，政府提出代付一半工資，其實可能出現漏洞，例如有工友整個3月和4月都被要求放無薪假，那僱主不算裁員，但又確實不用支付薪金，那他們是否又可以照樣申請？如果工友放大半個月無薪假，那資助又會如何計算？

林振昇提到，勞聯一直建議政府設立長遠恆常的失業援助制度，在經濟不景時保障失業工友，例如成立失業援助基金，提供一段時期的資助或免息貸款，幫助一些短暫失業但又因各種原因不能申請綜援的打工仔。他又建議，政府考慮用關愛基金為今次防疫抗疫基金補漏。