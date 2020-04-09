抗疫基金︳莫乃光促增加IT業界支援　為企業提供租金、營運資助

新冠肺炎疫情持續蔓延，政府昨日(8日) 宣布第二輪防疫抗疫基金，動用800億「保就業」補貼僱主支薪，每月上限9000元，為期6個月。 資訊科技界議員莫乃光今(9日) 聯同業界代表召開記者會，莫乃光在會上形容措施是「錦上添花有餘，雪中送炭不足」，促請政府增加對IT界中小企業的援助，例如為企業提供租金及營運的資助、為非持牌的STEM教育公司提供補助及向資訊科技人員提供5000元進修補貼等。

立法會資訊科技界議員莫乃光。（李澤彤攝）

莫乃光表示，第二輪的防疫抗疫基金仍有不少地方需補漏拾遺，他提及9000元上限的薪金補貼對大規模的企業有幫助，但對環境惡劣的公司不足夠，期望政府能夠設立5億基金，協助企業購買遠程工作軟件。

香港無線科技商會主席羅國明表示，IT界的初創企業面對資金流的問題，短短一至兩月已經有非常大的影響。（李澤彤攝）

香港無線科技商會主席羅國明表示，IT界的初創企業面對資金流的問題，短短一至兩月已經有非常大的影響，他希望銀行能夠加快審批借錢，同時建議政府推出5億基金購買本地的科研產品，若不採購即希望政府可以提供原因解釋。

共享工作空間公司Ooosh Limited行政總裁鄭煒恒稱，政府的9000元上限的薪金補貼已經太遲，不少企業已經解僱約四分三的員工；香港電子科技商會主席蔡劍誠表示，有電子產品公司今年「一張單都無開」，希望政府基金可以幫助企業接到東盟訂單，讓企業可有更多出口生意。