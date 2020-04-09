抗疫基金︳批基金未能拾遺補漏　何啟明：「保就業」措施只救老闆

新冠肺炎疫情嚴峻，特首林鄭月娥昨日（8日）宣布推出第二輪防疫抗疫基金，將政府支援延伸至更多行業。惟民協今日（9日）在深水埗欽州街布販市場（棚仔）召開記者會，有棚仔檔主、藝文界及運動教練等表示資助尚未足夠甚至仍未受到資助。 民協深水埗區議員何啟明指出，政府推出「保就業」措施為僱主代支薪酬，惟政策存在漏洞，容許僱主繼續要求僱員放取無薪假，同時又可從補助得利，批評資助只有老闆得益。另一名民協深水埗區議員利瀚庭批評，新加坡及美國分別以GDP的15%及20%為抗疫提供資助，港府只取用GDP的9%規模相對很小。

欽州街布販市場關注組主席何應開表示，棚仔檔主因為沒有商業登記或小販牌照，40多年以來政府都未有給予支援。（梁鵬威攝）

棚仔檔主無牌照難領資助 藝文界批厚此薄彼

欽州街布販市場關注組主席何應開表示，棚仔檔主因為沒有商業登記或小販牌照，40多年以來政府都未有給予支援，疫情以來政府發放的資助亦無法受惠。。何應開希望，棚仔檔主同樣作為社會的一份子，政府能將他們納入支援範圍。



賽馬會創意藝術中心的租戶Emily質疑，為何同屬政府轄下藝術中心的租戶，卻有截然不同的待遇。（梁鵬威攝）

政府新一輪的防疫基金中提及支援創意產業，包括電影院資助計劃、「元創方」及其租戶，以及本地印刷及出版業界。惟賽馬會創意藝術中心的租戶Emily則未能受惠，質疑為何同屬政府轄下藝術中心的租戶，卻有截然不同的待遇。她又提到，上輪抗疫基金雖然有為業界提供5,500萬元資助，但發放系統是以民政署及藝發局既有的資助名單為對象，惟業界中大部分獨立工作者均未曾受過資助，故亦不能受惠於有關基金，對於現時沒有了興趣班及展覽等收入、但仍要繳付租金的藝術工作者沒有幫助。

體院註冊教練張小姐認為第二輪基金中，政府對受停課影響的工作者提供一次過的7500元資助並不足夠。（梁鵬威攝）

學校教練自年初零收入 政府資助微不足道

第二輪基金中又提及對於受停課影響的工作者，會提供一次過的資助，當中在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班營辦者可獲7,500元資助，惟體院註冊教練張小姐認為並不足夠。她解釋，教練自農曆新年以來整個下學期均沒有工作，業界的調查顯示超過4成教練多月來沒有收入，在仍要負擔生活費及租金、難以預料何時能重新工作的情況下，政府批出的7,500元絕不足夠。張小姐強調，業界並非想不勞而獲，而是希望政府能投入資源，並牽頭鼓勵學校設網上教學，讓一班教練能重投工作。

何啟明指出，政府推出的「保就業」措施存在漏洞，未能惠及部分行業。（梁鵬威攝）

何啟明指出，政府推出的「保就業」措施存在漏洞，以一名打工仔月薪18,000元為例，僱主在申請「保就業」資助後可以取得9,000元，若僱主要求員工繼續放半個月的無薪假，僱主仍然只需支付9,000元月薪，意即在取得補貼後老闆可藉無薪假，完全免除人工方面的支出，而員工則繼續面對開工不足的問題。何啟明提倡政府應以推出失業援助金，「要救就要救所有人」。



深水埗區議員李庭豐。（梁鵬威攝）

另一名深水埗區議員李庭豐指，政府雖提出放寬申領綜援的資產審查，惟申領綜援有數個門檻，其中一個是租金限額，若所租用的單位金額過高申請同樣不獲接納，批評政府在未有租金管制的情況下，亦沒有放寬申請綜援的租金限額，未能為因為失業而難以應付日常生活的市民提供援助。