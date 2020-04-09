新冠肺炎︳林鄭月娥拍板副局長、政助「倖免」減薪　竟因這個理由

特首林鄭月娥「疫市」加薪惹來跨黨派抨擊，雖然她一再強調是按通脹機制調整薪酬，但公眾似乎不收貨，林鄭月娥昨日終在第二輪抗疫基金記者會宣布，她與3名司長、13名局長及特首辦主任齊齊減薪一成，為期12個月，但同屬問責團隊的副局長、政治助理則毋須減薪。 據悉，行政會議昨召開特別會議時，曾爭拗減薪幅度是否太少，但林鄭認為減薪一成已足夠，又提到副局長、政助人工不算高，部分人需要供樓，加上早前已捐出一個月薪金，故今次減薪只涵蓋最高層官員。

4月8日，林鄭月娥見記者。（余俊亮攝）

副局長年薪最高達313萬元

特首辦日前回覆財委會提問時透露，特首林鄭月娥在2020至2021年度的薪金預算開支為521萬，較去年度加薪12萬。宣布減薪一成後，林鄭月娥每月將減少約4.3萬元，月薪39.06萬元。連同司局長及特首辦減薪一成，可為庫房省回約771萬元。

不過，今次減薪不包括同屬政治任命的12名副局長，以及14名政治助理。副局長薪酬訂在局長薪酬的65%至75%，不會劃一，根據財委會文件，2020-21年度副局長的預留薪酬開支介乎272萬元至313萬元；政治助理方面，2020-21年度的預留薪酬開支介乎104萬元至146萬港元。

據悉，多名行會成員昨日在特別會議時提出，問責官員減薪一成並不足夠，難回應公眾期望，又指本地大企業以至外國領導人，減薪起碼兩、三成。至於副局長、政助「豁免」減人工，據悉是林鄭認為他們人工不算太高，不少人要供樓，家庭負擔較大。

14名政治助理毋須減薪。（資料圖片）

不過，有行會成員指，副局長人工平均月薪逾20萬元，「高過行會非官守議員一倍有多」，不清楚政府作決定前有何考慮。有政治助理直言，若政府要求政助一起減人工，他們願意與市民共渡為艱，早前亦響應捐出一個月人工，但既然特首體恤下屬情況，他們當然「歡迎」。