新冠肺炎｜本港確診破千宗　張竹君：斷尾機會唔大　三條件始緩和

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港今日（11日）確診個案累計突破1,000宗。今日新增11宗確診個案，累計達1,001宗，當中有10人是有外遊記錄，包括2人是留學生。沒有外遊記錄的一位確診者為第976宗個案28歲男子的女朋友，她曾到過酒吧「All Night Long」。 雖然本港個案突破1,000大關，但近三日單日新增個案都少於20宗，疫情似漸平穩。然而衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，由於今次是面對新病症，「真係斷到(尾)機會唔係咁大」，要等到全世界人類有抗體，或有特效藥、疫苗疫情才會緩和，否則一鬆懈就會有爆發情況。

↓↓復活節第二日人山人海情況↓↓

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「一鬆懈自然就會多咗人傳播」

本港疫情由一月底起新增第一宗確診個案起，一直延續至現今未息，累計個案今日更突破1,000宗。目前留醫病人中，有14名病人危殆，10人嚴重，首宗使用人工肺醫療的第595宗個案，情況仍然危殆。

被問到今日香港大學微生物學系講座教授袁國勇疫情指，疫情可能持續至7月前也無望斷尾。張竹君回應表示，由於新型冠狀病毒肺炎是新病症，大家都不知道疫情，亦沒有抗體，「一鬆懈自然就會多咗人傳播」，她認為不止香港要做好防疫，要全世界做好防疫情況才會改善，故「真係斷到機會唔係咁大」。

張竹君認為，由於今次是面對新病症，「真係斷到(尾)機會唔係咁大」。（羅君豪攝）

基本上建議唔好出街食，可避免就避免！ 張竹君被問及食肆有搭枱情況，答案令人意外

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張竹君又表示，要疫情緩和，預計要等全世界人類有抗體，或有特效藥、疫苗疫情才會緩和，否則一鬆懈就會有爆發情況。她續稱，未來情況難以估計，現時要做好輸入個案「維持到」，以及減少本地個案。

有記者問到食肆「搭枱」情況，不少酒樓要求不認識的市民坐在一起。張竹君回應指建議市民避免外出食飯，「可避免就避免」。

疫情緩和三大條件：

大部分有新冠毒抗體

成功研發疫苗

有特效藥

▼限聚令升級延長▼

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張竹君補充，近兩日新增個案都可以找到源頭，如家居檢疫或於檢疫中心，希望是「真實現象」，因監測系統或會出現漏洞，「唔可能話700萬人所有個案都捉得到，希望捉到大部份」。她強調不代表社區沒有個案，「我諗呢樣嘢都唔會有」。她又指，七日平均數有下落趨勢，希望不會反彈。

有旅行社公布計劃重辦內地旅行團，被問到當局如何評估風險。張竹君回應稱，現時不建議外遊，因外遊是一大班人，難做到社交距離，「無論去邊度都建議唔好去外遊住」。