【新冠肺炎】陳茂波：疫情令經濟冰封 本年度財赤或逾2700億　

本港經濟受新冠肺炎疫情影響，財政司司長陳茂波今（１２日）出席電台節目時表示，疫情令本港經濟冰封，政府需要果斷動用儲備「穩經濟、保就業」，他預料本年度財政赤字或有可以超過2700億元，但強調「應使就要使」。陳茂波又指，早前制訂《財政預算案》時，估計今年經濟負增長1.5%，但估計現時情況可能更差。

陳茂波指，疫情令本港經濟冰封，政府需要果斷動用儲備「穩經濟、保就業」，他預料本年度財政赤字或有可以超過2700億元。（資料圖片）

賣地收入跌速快 惟不會為樓市減辣

陳茂波稱，在經濟環境差時，賣地收入可以跌得很快，他提及近日政府在一幅旺角小型土地收回的標書，價錢就低於市場估值。陳茂波又指，政府一直緊盯物業市場，認為住宅物業巿場跌幅有限，不少市民想置業亦不容易負擔，故現時不是時候放寬需求管理措施，擔心巿場誤以為政府減辣，「一窩蜂」炒起樓價。

被問到政府推出的第二輪抗疫基金，有聲音認為主要幫助建制派功能組別議員的相關行業。陳茂波未有正面回應，僅稱政府現時是「兩條腿走路」，因首輪的抗疫防疫基金主要針對受影響行業，而《財政預算案》中則是廣泛性措施。至於這次的第二輪防疫抗疫基金，則是兩方面均涵蓋，推出橫跨各行業的計劃，其中如推出800億的「保就業」計劃。

陳茂波指，早前制訂《財政預算案》時，估計今年經濟負增長1.5%，但估計現時情況可能更差。（資料圖片）

陳茂波稱，「保就業」計劃雖然是向僱主發放資助款項，但目的是希望幫助僱員保住飯碗，強調計劃要求僱主不要裁員，呼籲僱主對僱員採取負責任的態度。

政府的支援措施維持六個月，是否預期屆時疫情受控？陳茂波稱，現時形勢對個人和企業而言都非常嚴峻，疫情在國際間亦未受控，主要是希望能夠給大家信心，政府要穩住局面，國際間亦認為要透過財政措施和資金流動支援企業。