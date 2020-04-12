【政壇諸事町】仇栩欣促警檢控群聚外傭　惹民主派地區人士群插

政府因應疫情推出「限聚令」防疫，除了復活節假期大量市民外出令人關注外，以往每逢周日外出聚會的外籍家傭亦一度令人關注。盛傳有興趣參選今年立法會的東區區議員仇栩欣今日（12日）在facebook發帖表示，她的區內每逢假日，均有大批外傭聚集於快遞公司門口。她已通告警方，要求他們定期到現址作出檢控。 不少民主派見狀，都在網上表示認為仇栩欣的處理手法不妥。深水埗區議會主席、民協楊彧在facebook亦有轉載此帖指，相信聚在快遞公司門外的家傭並非有意為之，特地提到「有時做區，除左報警之外，仲有好多野可以做....」，似乎有意「教精」新科區議員。民主黨梁翊婷、本土派林正軒都有在仇的帖文留言，指仇栩欣應體諒外傭的情況，而非打壓他們。 事隔2小時，仇栩欣再出帖回應，表示多謝各位朋友意見，強調自己已連續多個星期在現場勸籲不果，表明從不歧視外籍家傭。她指，自己會繼續勸喻相關人士保持衛生及保持距離，亦會與食環署，而非警方商討更好的處理方法。

仇栩欣本來的貼文要求警方檢控聚集的外傭。（仇栩欣facebook）

仇栩欣本來的帖文提到，每逢假日，均有大批外傭聚集於她選區內，城市花園道及京華道一帶的快遞公司門口。她指這此外傭在該區包裝快遞、三五成群聚集，「現在是非常時期，外傭聚集後一旦染病，會造成屋苑大傳染。」

從事地區工作多年的楊彧分享帖文時指，他家中的外傭已經因為擔心疫情，「有得唔聚會佢都唔聚，但匯錢同寄野返去就一定要做」，故相信在快遞公司外的家傭，並非刻意聚在一起。他又意有所指地表示，地區工作除了報警，還有很多事可做。

除了楊彧，同屬年輕一代的民主黨觀塘區議員梁翊婷，亦在帖文留言。梁翊婷留言指「可唔可以唔好搞女傭？」她解釋，外籍女傭本身生活環境已經好困難，亦不會太熟悉現時「日變夜變的法律」，即港府推出的防疫新規例。

去年參選了九龍城區議會落敗的本土派林正軒留言指，認為仇栩欣有更好的方法處理問題。他指，「人地（外傭）一星期得一日放假，收$4000一個月，是否應勸下而非打壓弱勢？」

在原帖發出約2小時後，仇栩欣再發帖文，稱感謝很多朋友意見，明白外傭權益丶公共衛生及警權之間的爭議點。她指，自己已連續多個星期在該處勸喻聚集人士保持衛生，今天也不例外。「但一個一個星期過去了，換來的只是相關人士的冷漠丶敷衍及應酬。」仇栩欣指，因為問題，該處有上貨人士佔用車路、群聚者遺下大量垃圾，清潔工人要以小時計地清理，更有街坊因道路被貨物阻塞，冒險踏出馬路。

仇栩欣最後表示，會繼續落力勸喻相關人士保持衛生及保持距離，亦會與食環署而非警方商討更好的處理方法。她感謝城市花園街坊支持，多謝各位朋友關注及提醒，以後會對衛生風險丶市民權利之中，取得更好的平衡。

在發帖兩小時後，仇在FB解畫，強調沒有歧視外傭。（仇栩欣FB截圖）