【聶德權專訪】談「林鄭愛將」感受　被問有望升官傳聞如此回應…

新型冠狀病毒肺炎疫情，令政府的民望得以於修例風波的下滑軌中暫時回氣。特首林鄭月娥的民望近月在民調中見起色，政制及內地事務局局長聶德權三月初親自帶隊飛往武漢，「兩進兩出」接載滯留港人回家之役，更為他帶來高回報。香港民意研究所最新民望評分，聶德權的支持率淨值大升20個百分點。惟近日鬧出「基本法第二十二條」，聶德權要為部門出錯稿而致歉，至昨日復傳出他將平調出任公務員事務局局長，可謂「峰迴路轉」。 聶德權上周四（16日）接受《香港01》專訪，恰巧談到民望及仕途問題。聶笑言，民望的波動可以好大，會用平常心去面對，而赴武漢接滯留港人回家一役，反映好多市民見到政府做出實際行動，「好具體地幫到一些家庭回港」，會產生好感，甚或有機會令原先反對政府人士態度回軟。 事實歸事實，受惠於抗疫行動而民望上揚的聶德權，下一步會否向政務司司長之位邁進？他又如何看待外界視他為林鄭愛將之說呢？

林鄭與聶德權共事合作多年，聶被形容為「林鄭愛將」。（資料圖片）

回想自己親赴疫區重鎮的經歷，當中感受至深的是體現出團隊精神。聶德權指，最大的挑戰是當接到數千個訴求，每個情況盡皆不同，如何釐定優先次序、先後援急，著實非常困難，「試想像湖北總面積是香港大約168倍，我們香港人散居湖北省等地超過30個城市，當中有些身體有病患、有孕婦，有學生要趕回港考試等等」。

最終順利、平安帶港人回港，聶德權直言非常感恩，亦為他仕途打下亮麗一仗。

聶德權接受《香港01》專訪時表示，民望的波動可以好大，會用平常心去面對。

面對新冠肺炎疫情來勢洶洶，於「有危便有機」的情勢下，社會上早有聲音指政府可籍抗疫為反修例風波中「扳回一仗」。雖然不滿政府抗疫手法的聲音仍然始起彼落，惟觀乎近日民調對特首或政府表現的評分，已漸見有止跌之勢。聶德權以「團長」身分，坐包機到武漢接載港人回航，更為他贏得民心，在最新民調中，支持率淨值大升20個百分點。

面對民望好勢頭，聶德權卻表現得視之如浮雲，指自己仍然以平常心去面對，「數字本身變化可以好大、波動好大」，「最重要是踏踏實實，用心去做好自己的工作」。

在專訪中，記者問近年愛上練跑的聶德權，會否朝著政務司司長辦公室「衝過去」。聶德權聽到後僅大笑兩聲，然後睜大眼睛說：「我跑步是要逼自己養成一個習慣，要保持健康。我跑完步之後，有一個很清晰的目標，就是一定要去茶餐廳，反而這一個目標非常清楚」。

他「扮」聽不明記者問題後，再氣定神閒地補充：「我2017年的時候離開公務員隊伍，加入政治委任官員隊伍，好清楚知道我有五年的時間，雖然政治委任官員，隨時要有準備(下台)，未必一定是五年任期」。他又提到當年畢業後加入政府的初衷是服務社會，希望可以幫到市民，如今只是在不同的崗位罷了。

+ 9 + 8 + 7

聶德權曾於2013年6月至12月期間，擔任政務司司長私人辦公室專員，與時任政務司司長的林鄭女娥固然關係密切兼合作愉快。他又如何看待，外間視他為林鄭「愛將」之說。

打滾官場多年的聶德權，直指在政壇中，這些稱號多不勝數，「所以對我來說沒有太大感覺」，但仍然鬆口一句，「有機會可再與林太共事，希望能夠可以做好我的工作。」

