【聶德權專訪】稱國歌立法符合兩制　質問：為何要標籤成惡法？

「是什麼理由要去標籤這是一個『惡法』，去反對它，甚至有人聲稱『我要六個月內內務委員會都選不到主席』，都是為了阻擋這一條法例的通過呢？」 港澳辦及中聯辦近日突然發炮，點名批評公民黨郭榮鏗及「一些反對派」議員阻撓立法會內務委員會正常運作，行政長官林鄭月娥隨後也公開批評郭榮鏗等人為拉倒《國歌法》而犧牲民生，內會風波再次在社會上炒熱。 政制及內地事務局局長聶德權上周四（16日）接受《香港01》專訪時坦言，香港特區政府有憲制責任在本地實施《國歌法》，而選擇用本地立法的方式去做《國歌法》，是希望做到既能履行憲制責任，同時體現「一國兩制」之落實。

選擇用本地立法的方式去做《國歌法》，是希望做到既能履行憲制責任，同時體現「一國兩制」之落實。

《國歌法》早於2017年10月於全國施行，同年11月全國人大常委會通過決定，將《國歌法》列入《基本法》附件三。根據《基本法》第十八條，凡列於《基本法》附件三之全國性法律，可由政府直接公布或立法實施。

聶德權在訪問中一再強調，政府選擇用本地立法的方式實施《國歌法》，除考慮到香港的實際情況、香港的法律制度與內地不同，以及符合香港普通法的制度外，「希望能夠透過《國歌法》的本地立法 能夠體現到『一國』符合到『兩制』，「怎樣能夠在『一國兩制』之下，將之做好」。

他指出，無論是《國歌條例草案》中的「弁言」，或是當中有關奏唱國歌的禮儀，以及要求等等，均是一些指引而非罰則，「哪些地方會有罰則呢？就是如果你是公開、故意地侮辱國歌，這才會夠構成一個罰則，但都要經過蒐證、檢控、法庭判決的門檻」，完全符合本港的法律制度。

刻下立法會內務委員會因停擺而停滯不前，內會自去年10月復會以來，至今開了15次會議，仍未能選出正、副主席，《國歌法》為今次風波中之軸心，泛民早已明言癱瘓內會運作，以阻撓《國歌法》本地立法程序，亦有建制派立法會議員促政府直接公布實施。

聶德權未有正面回答政府會否考慮這「最後一著」，僅嚴肅地一再質問反對者：「（民主派）標籤這是一個『惡法』，要不惜一切去阻擋這一個法例，背後是什麼的心態呢？是不接受『一國』？抗拒『一國』？ 還是什麼原因呢？」

有人以言論自由為由拒受《國歌法》，聶德權指出，「終審庭的判決好清楚講出，《基本法》內已經保障了我們的自由，但自由是有界線的，我相信絕大部分人都覺得，你沒有理由用一個公開故意去侮辱國歌的方式，去行使你表達意見的自由，你可以用好多的其他方式，但不要用這種方式」。

距離現任立法會議員任期結束尚餘3個多月，倘若《國歌法》於會期結束，仍未交付內會再交上大會恢復二讀及三讀通過的話，法案便會失效，然後必須等候到10月新一任立法會成立後，從頭開始提交立法會審議。

聶德權坦言於過去兩年多以來，自己及同事們均盡心、盡力去做，在釐定框架，以及草擬法例時，已主動與不同界別、專業團體，法律界、教育界 、演藝文化方面界別等人士收集意見，「甚至具體草擬條文怎樣寫，都有徵求意見」。

《條例草案》在去年一月提交立法會首讀和二讀，相關的法案委員會亦召開了歷時超過50小時共17次會議，期間亦舉行過公聽會。聶德權密口不提政府有否為《國歌法》訂下「死線」，僅稱當前仍然是以恢復二讀和三讀為努力目標，「這一個心願當然我好想達成，但政治就是要面對這一個政治情況，要看看立法會之後的運作是怎樣」