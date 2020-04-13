新冠肺炎│僱員再培訓局增值計劃　高學歷都可以獲資助

受新冠肺炎疫情影響，本港經濟陷入困境，很多打工仔都面臨失業危機。僱員再培訓局早前推出「特別．愛增值」計劃，為近期失業或就業不足的打工仔提供免費培訓，助他們盡快重投職場。截至3月底，局方指已接獲逾12,200宗申請，約三分一申請人年齡介乎50至59歲。 僱員再培訓局行政總監吳國强表示，計劃下設66項課程，當中以醫護支援人員（臨床病人服務）基礎證書課程最受歡迎，其次是包餅製作員、咖啡調製員和保安培訓等。他又說，課程的特點是不設學歷限制，「我們留意到一些較高學歷人士亦可能受目前經濟環境影響而失業，所以不論學歷為何，計劃都會幫助增加其就業機會。」

僱員再培訓局行政總監吳國强表示，計劃下設66項課程，當中以醫護支援人員（臨床病人服務）基礎證書課程最受歡迎。（政府影片截圖）

66項課程學費全免 6月30日截止報名

政府新聞處今日在網上發佈短片介紹有關計劃，吳國强在片中指出，課程的項目全部經過特別挑選，主要涉及兩大類行業，第一類是最受近期經濟不景影響的行業，例如酒店、飲食、零售、旅遊或建造業等；另一類是人力需求較大的行業，如護理和創新科技業等。



至於參加計劃有甚麼條件？有關計劃的對象為去年6月1日或之後失業或就業不足人士，包括被僱主要求放無薪假期，或開工不足人士。計劃將提供兩至三個月綜合培訓課程，學費全免，出席率達八成的學員更可於課程完結後，獲得特別津貼。而第一期計劃將於6月30日截止報名。

中年人成功轉營重投職場

短片中更訪問了兩位參與了計劃的學員，其中，一直以做餐飲業散工為生的19歲潘文傑，近月正面對開工不足問題。他說，近期求職明顯較以往困難，不少餐廳只聘請長工，不需要額外人手。對於求職無門，潘文傑坦言，自己連留在家中有時都感到壓力。

他看準了不少咖啡店和酒店需要人手煮咖啡和為咖啡拉花，故報讀了計劃下的咖啡調製員基礎證書課程，學習半自動咖啡機操作及花式咖啡調製，期望能有一技傍身，深信自己將更有能力在業內爭取到合適的崗位。

另一名受訪者是從事零售工作30多年、52歲的蕭燕明，她本身工作的燈具店去年受網店競爭和社會事件雙重影響，在10月倒閉，她亦自此失業。蕭燕明說，香港很多人也要供樓，最擔憂是自己沒有收入，供樓很吃力。但她其後看準護理業有殷切人手需求，決心轉行，報讀了計劃下的醫護支援人員（臨床病人服務）基礎證書課程，學習基本病理認知和病人護理技巧，很快就成功在一間安老院覓得護理工作。