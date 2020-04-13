新冠肺炎｜工聯會發緊急失業慰問金　促政府向失業者發9千元津貼

新冠肺炎疫情持續，工聯會上月推出「緊急失業慰問金」計劃，向5,000名失業人士發放3,000元慰問金。該會理事長黃國今日（13日）表示，共收到7,630份申請，並已完成審批工作，成功申請者最快會在本周三（15日）領取支票。 對於政府剛公布的第二輪抗疫基金，工聯會促請政府應即時優化原有的「失業現金津貼計劃」，向每名失業超過一個月的工友（包括放無薪假超過一個月）同樣發放9,000元津貼，最長6個月，按現時有13萬失業人士計算，預計涉及70億元開支。

倡改良失業現金津貼計劃 涉70億

工聯會立法會議員麥美娟批評，政府欠缺完善的失業援助金制度，認為勞工及福利局局長羅致光「咁高IQ，現在補鑊都未遲」，促請政府應向符合資格的失業人士提供，按2019年第四季工資中位數八成，以1.5萬元作為上限，最長可申請6個月的援助金。

促向開工不足人士津貼1萬 料涉100億

麥美娟表示，失業人士現時的處境最為艱難，最迫切需要幫助，應成為政府優先重點輔助對象，故工聯會五名立法會議員早前捐出一個月薪金，以支持失業工友。該會又建議，政府應向受疫情嚴重打擊的行業，包括飲食、零售、酒店、交通運輸及民航等約100萬名開工不足、收入大減的僱員，提供一次性1萬元現金補貼，預計涉及100億元政府開支。

工聯會副會長唐賡堯表示，政府先後推出的兩類抗疫基金，存在不少漏洞和模糊的地方，故該會成立關注組監察有關措施的具體落實，確保所有打工仔，特別是缺少強積金供款記錄的自僱人士、散工及臨時工都能真正受惠。

對於有建議指立法會議員應減薪，以顯示與市民共渡難關，麥美娟指，若所有立法會議員有共識，可以一齊減，但認為各級議會，包括區議會應一同響應減薪。