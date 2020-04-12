【新冠肺炎】公職減薪各人「犧牲」多少身家？　林鄭最多僅排第三

新型冠狀病毒疫情打擊全港各行各業，特首林鄭月娥早前宣布，她本人與三司十三局長以及特首辦主任，將減薪一成，為期一年，以示與市民共渡時艱。與此同時，旅發局、市建局及機管局三間公營機構的管理層亦帶頭減薪或凍薪，不過幅度及期限各有不同，究竟誰放棄的「身家」最多？ 比較林鄭及三名管理層的減薪情況後，發現實質減薪最多的是機管局行政總裁林天幅，由於他宣布減薪兩成，為其半年，以其年薪650萬元，即合共減薪64.08萬，比起林鄭減薪的52.8萬還要多。

機管局行政總裁林天福的年薪為650萬，若林天福減薪兩成，即其月薪由現時54.1萬減至43.3萬，為期半年，合共減薪約64.8萬。（資料圖片）

根據特首辦早前向立法會提交的文件顯示，林鄭月娥的年薪由509萬元增加至521萬元，林鄭多番強調不是自行要求加薪，而是按年按通脹定期調整薪酬。若林鄭減薪一成，其月薪將由現時43.4萬減至39.06萬元，為期一年，即合共減薪約52.08萬。

機管局亦宣布，行政總裁林天福與六名執行總監，將在本年4月開始減薪兩成，為期半年。根據機管局年度年報顯示，林天福的年薪為650萬。若林天福減薪兩成，其月薪將由現時54.1萬減至43.3萬，半年後合共減薪約64.8萬，成為暫時減薪最多的一人。

根據美國財經網站「24/7 Wall S」統計，全球年薪最高的領導人為新加坡總理李顯龍，年薪約1225萬元；第二是林鄭月娥，年薪約521萬元。（資料圖片／李澤彤攝）

林鄭年薪排全球第二 減薪幅度較印度、南韓等低

另市建局表示，主席周松崗、行政總監韋志成、兩名執行董事將在四月起減袍金或減薪10%，為期一年。根據市建局年度年報顯示，韋志成去年年薪達527.2萬元；若減薪一成，其月薪將由現時44萬減至39.6萬，一年後合共減薪約53萬，稍高於林鄭。

至於旅發局總幹事程鼎一、副總幹事葉貞德及管理層會放棄今年6月的上年度浮薪，即年薪的8%至10%，並在本年度會凍薪。但由於程鼎一接任前總幹事劉鎮漢不足一年，暫未能夠計算相關數字。

韋志成減薪一成，月薪由現時44萬減至39.6萬，為期一年，合共減薪約53萬，暫時本港公營機構中因應今次疫情自願減薪第二高。（資料圖片）

根據美國財經網站「24/7 Wall S」統計，全球年薪最高的領導人為新加坡總理李顯龍，年薪約1225萬元；第二是林鄭月娥，年薪約521萬元；第三是瑞士聯邦主席毛雷爾，年薪約376萬元、第四則是美國總統特朗普，年薪約312萬元。其中新加坡宣布總理與內閣成員將減薪三個月，而印度及南韓的總理及部長級等人將會減薪3成，為期四個月及一年，減薪幅度較林鄭政府的高。

民建聯早前宣布13名立法會議員共合捐出300萬元，協助疫情下的失業者及有需要人士，據悉各人捐出的金額不盡相同，其中以蔣麗芸的金額最高，成最大「善長」。

另外，民建聯早前宣布13名立法會議員共合捐出300萬元，協助疫情下的失業者及有需要人士，即平均每人捐出約23萬元。但據了解，各人捐出的金額不盡相同，其中以九龍西議員蔣麗芸捐出的金額最高，是最大「善長」。

工聯會5名立法會議員亦會各捐出約一個月月薪，即約93,000元。