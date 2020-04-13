內會停擺　港澳辦中聯辦強烈譴責　港府：有關議員應盡快撥亂反正

立法會內務委員會主席選舉拉鋸半年，至今仍未選出主、副主席，港澳聯和中聯辦今天（13日）罕有就事件發稿，強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗和部分泛民議員，並稱他們有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。 《香港01》向律政司查詢會否就事件向議員採取法律行動，政府發言人及後回覆時表示，內務委員會完全「停擺」， 對立法會事務造成嚴重影響，情況極不理想，令人非常關注，呼籲有關議員盡快撥亂反正，讓內務委員會盡快恢復正常運作。

內會主席選舉共有21人參選（區諾軒、范國威已被取消議員資格）。（資料圖片/羅君豪攝），

政府發言人表示，立法會內務委員會的重要性僅次於立法會大會，按議事規則須為立法會會議作準備，並商議與立法會事務有關的事宜。發言人指，內會其中一項重要職能，是審議已提交立法會的法案，以及在立法會會議席上提交省覽或提交立法會批准的附屬法例。

發言人續指，內務委員會自去年十月經過多次會議，仍然遲遲未選出主席，令內務委員會完全「停擺」， 對立法會事務造成嚴重影響，情況極不理想，令人非常關注，呼籲有關議員盡快撥亂反正，讓內務委員會盡快恢復正常運作。

民建聯回應事件，指立法會運作已嚴重受阻，無法按《基本法》要求履行憲制責任，形容是兹事體大，故中央政府提出關注，並對「蓄意搞事」的 「反對派議員」予以譴責，做法理所當然，又指港澳辦是主管香港事務的中央政府機構，港澳辦發言人對香港事務作出回應，亦屬恰如其份。

民建聯又指，香港現正面對著疫情告急、經濟下滑的險峻情況，容不下再自我折騰，他們強烈要求郭榮鏗對全港市民鄭重道歉，並立即糾正錯誤，令立法會恢復正常運作。

新民黨發聲明，指郭榮鏗的行為明顯是為了政治利益，玩弄議事規則，騎劫會議，妄顧公眾利益，該黨予以讉責。新民黨促請特區政府採取果斷行動，協助立法會終止亂局，維護港人利益及香港繁榮穩定，至於郭榮鏗的行為是否涉及公職人員行為失當，該黨認為應由特區政府以普通法原則處理。