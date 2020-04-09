建制發聯合聲明譴責郭榮鏗濫權阻內會運作　並指陳淑莊涉違限聚令

《香港01》早前報導，公民黨立法會議員陳淑莊等40多人，被市民拍攝到在一間下半閘的酒吧聚集，陳其後解釋是與酒吧業界代表開會，酒吧當時無營業，而自己以議員身份出席，料無違反規例。政府發言人日前表示，議員於立法會外沒有豁免，而食物及衞生局局長陳肇始昨日（8日）則透露警方正在跟進並會調查事件。 建制派立法會議員今日（9日）召開記者會並宣讀聯合聲明，對陳淑莊魯莽及愚蠢的行為及辯解深感遺憾，認為行為等於「攬炒」香港，令社區擴散的風險增加，亦愧對前線艱辛抗疫的醫護人員；要求對方盡切快就此向公眾道歉，政府亦應依法跟進有關事件，以彰顯法律面前人人平等。 另外，建制派又譴責公民黨郭榮鏗，多次以內會副主席的身份主持主席選舉時濫用權力，造成內會停擺。民建聯陳克勤指，正諮詢議事規則委員會主席謝偉俊的意見，不排除透過修改議事規則，阻止泛民繼續阻撓內會運作。

建制派發聲明強烈譴責，郭榮鏗主持內會主席選舉時濫用權力、拖延程序，令內會由去年10月至今，共召開了14次會議但仍未選出內會主席，影響立法會履行《基本法》所規定的憲制責任，嚴重破壞香港社會的運作，要求立法會主席梁君彥及上屆內會主席李慧琼設法解決困局。

聲明中指出，郭榮鏗主持時嚴重偏離《內務守則》附錄IV列明選舉主席的應有程序，以各種瑣碎無聊的事由，阻礙選出內會主席，從而達致癱瘓內會運作的政治目的，造成14條法案未能成立委員會審議，超過80條附屬法例未能在修訂期限前經內會決定成立小組委員會跟進，政府推出的多條與檢疫有關的附屬法例亦未能經內會進一步處理，令立法會失去審議的機會。再者，內會停擺影響到下任終審法院首席法官的任命，威脅香港的法治及司法體制的穩定，對香港社會的正常運作帶來嚴重破壞。

梁美芬對郭榮鏗的行為表示非常失望。(翟睿敏攝)

梁美芬：法律界不滿郭作為代表「攬炒」

經民聯梁美芬對郭榮鏗的行為表示非常失望，指出有很多法律界的朋友想藉自己表達，絕大部分的法律界人士，均不同意郭作為其界別代表的「攬炒」行為，批評郭榮鏗令立法會完全沒有辦法履行議員的職責，甚至對大法官的交接造成影響亦置之不理。梁美芬又指，泛民一直提倡為反修例風波成立獨立委員會，惟以沙士的獨立委員會為例，應該是由立法會成立，故今日有建制議員於會議上提出成立委員會，調查去年包括有議員涉嫌收受外國資金的事件，但卻遭到泛民反對。

體育、演藝、文化及出版界馬逢國代表其他獨立建制議員發言，自言曾任內會副主席故清楚明白，其最重要的職能是保持議會暢順運作，充分監察政府及審議法案等，批評郭榮鏗背離其功能及角色，多番破壞拖延，令行政、立法及司法的基本關係遭受破壊，亦對對港府的管治造成障礙及影響社會運作。



建制派發聲明強烈譴責，郭榮鏗主持內會主席選舉時濫用權力、拖延程序。(翟睿敏攝)

陳克勤：研修改議事規則

民建聯周浩鼎斥責郭榮鏗胡作非為，相信不少法律界人士已認清他醜陋的一面，批評對方「口講法治，另一邊卻帶頭破壊」。工聯會郭偉強則批評，郭榮鏗作為法律界，理應清楚明白主持的職能及選舉主席的程序，其拉布行為會令公眾對其個人的專業誠信猜疑。

陳克勤透露，建制派將循其他途徑尋求出路，包括與議事規則委員會主席謝偉俊討論，從修改議事規則著手，相信能為現時的死結謀求出路，亦是長遠及最佳的辦法。被問到為何不一早予以譴責，梁美芬指現時社會對郭榮鏗的忍耐及信任程度已到底，建制是時候利用自身的政治能量解決僵局。除了修改議事規則外，建制亦不排除就郭榮鏗提出不信任動議，或是就其未有履行好主持的職能提出司法覆核，未來會公布進一步的行動。