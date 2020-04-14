民主派批兩辦干預香港事務　梁振英再發炮：說法誤導

立法會內務委員會至今經過14次會議，仍未選出正副主席。港澳辦、中聯辦昨日（13日）先後批評主持選主席程序的立法會議員郭榮鏗及其他民主派議員，行為屬「政治攬炒」，甚至「令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當」。 郭榮鏗其後回應此屬政治謾罵，民主派則指立法會內務委員會主席選舉屬於香港內部事務，促請兩辦慎重自重。 全國政協副主席、前特首梁振英今早（14日）再在社交網發炮，指郭榮鏗、公民黨以及全體泛民立法會議員的回應，屬「轉移視線、不盡不實」，認為選主席工作「屬香港內部事務」的說法誤導。

梁振英批評，郭榮鏗、公民黨以及全體泛民立法會議員的回應轉移視線，隻字不提有沒有拉布。（資料圖片/羅君豪攝）

指泛民回應「隻字不提有沒有拉布」

梁振英指，《基本法》是全國人大制定、國家主席令公佈實施，規定了立法會和其他機關的職責，任何人、任何機關拒絕履行《基本法》規定的職責，包括鑽《議事規則》的空子，拒絕履行立法會的職責，中央絕對有權譴責。這是立法會的法定職責問題。

他認為，泛民提到此事（內務委員會主席選舉）「屬香港內部事務」，明顯是誤導，因香港的高度自治是根據《基本法》的高度自治，立法會在按《基本法》行使權力的同時，更必須按《基本法》的要求履行職責，香港才可以落實高度自治。他又批評：「郭榮鏗、公民黨以及全體泛民立法會議員的回應轉移視線，隻字不提有沒有拉布、為什麼拉布、拉布攬炒到何時何日、拉布是否有利於香港？」

梁振英在帖文中指，《基本法》是全國人大制定、國家主席令公佈實施，規定了立法會和其他機關的職責，任何人、任何機關拒絕履行《基本法》規定的職責，中央絕對有權譴責。（梁振英facebook）

梁振英又指，郭榮鏗在主持內務委員會主席選舉時故意拖延，使內務委員會正副主席多個月後仍無法選出，14條法案無法審議，80多條附屬條例在修訂期限前無法進行，這是「有目共睹的事實」。他質疑，郭榮鏗的拖延並非由於不懂程序，也不是工作效率問題，而是為了個人的政治利益。