兩辦批郭榮鏗公職失當　陳淑莊：難入罪　民主派批中央違基本法

立法會內務委員會主席選舉拉鋸半年，至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦昨日（13日）罕有就事件發稿，強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗和部分泛民議員，並稱他們有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。民主派議員昨（13日）發聲明稱立法會內部事務不必兩辦操心，促兩辦慎事自重，恪守《基本法》與一國兩制。 民主派議員今日（14日）再召開記者會回應事件，本身是大律師的民主派會議召集人陳淑莊指，公職人員行為失當罪屬普通法下的罪行，不容易定罪，又指自己不能代表郭榮鏗說會如何主持日後的會議，以及其下一步對策，但強調看不到民主派有任何分裂的條件，她們會繼續團結一致按《議事規則》做事。

本身是大律師的民主派會議召集人陳淑莊指，公職人員行為失當罪屬普通法下的罪行，不容易定罪。（高仲明攝）

陳淑莊表示，郭榮鏗在內會已停止接收議員的動議，當處理完現時的信件及議案後，就會進入選舉主席的環節，她強調，看不見郭有違反《議事規則》主持會議，若有違反，相信秘書處會阻止，而作為民主派議員，她們會繼續在內會參與發言及討論。

民主黨主席胡志偉表示，今次兩辦接連發聲，是赤裸裸地踐踏「一國兩制」，批評做法是不恰當，又指出中央政府有權用盡，「反映了不能發財立品，不能受到人民尊重」，相信中央是提醒市民若在9月立法會選舉投票給民主派，就會有無底線的打壓。但他強調，立法會事務是百分百本港內部事務，民主派會繼續按照《議事規則》展開工作。

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公民黨黨魁楊岳橋批評，在整個反修例風波中無港府官員需要問責，顯示政府內部並無就事件作反省，他指，民主派一直力阻國歌法、23條「借殼上市」等，又批評兩辦發聲是置《基本法》22條於不顧。教育界議員葉建源表示，今次兩辦介入香港運作屬大事，他指出，內會未選到主席其實對民生並無大影響，但認為若中央繼續介入本港事務，將令「一國兩制」越來越受質疑，又指若建制派議員是為香港好，應出手勸中央不要再干預，否則只會損害香港經濟和民生。

人民力量陳志全認為，今次是一場由中央政府自編自導自演的政治風暴， 強調現時已不再只是立法會的事，而是整個社會的事，今次中央發聲意味將會向整個民主陣營進攻，期望民主派陣營和社會能團結對抗。資訊科技界議員莫乃光則奉勸，立法會主席梁君彥要跟《議事規則》處理今次事件。