兩辦批郭榮鏗公職失當　譚耀宗：行政機關需考慮是否DQ議員

立法會內務委員會主席選舉拉鋸半年，至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦昨日（13日）罕有就事件發稿，強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗和部分泛民議員，並稱他們有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。 行政會議成員湯家驊接受港台《千禧年代》時表示，立法會內會持續半年仍未選出主席，情況相當嚴重。他認為港澳辦和中聯辦發聲明表態事必有因，亦相信香港市民對此有憂慮，兩辦做法不是干預，非常時期應用非常手段處理。 全國人大常委譚耀宗在同一節目表示，港澳辦和中聯辦發聲不是無的放矢，是事實俱全，同時批評民主派已經在內會拖延半年，呼籲他們「收手」。譚耀宗亦指，行政機關應考慮是否需要DQ相關議員。

湯家驊稱，港澳辦和中聯辦的做法不是干預，強調非常時期應用非常手段處理。（資料圖片/林若勤攝）

對於民主派議員批評，港澳辦和中聯辦做法有違《基本法》第22條，中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務。湯家驊不認同，認為只要不影響香港決策都不是干預，又指非常時期應用非常手段處理。

就兩辦在聲明中指郭榮鏗違反誓言，湯家驊稱，若議員阻礙立法會立法功能，就有機會涉及違反誓言或構成刑事罪行為，律政司應考慮是否作出檢控。他強調，立法會工作就是立法，若不立法就沒有存在價值。

譚耀宗認為，港澳辦和中聯辦發聲不是無的放矢，是事實俱全，他亦批評民主派已經在內會拖延半年，呼籲他們「收手」。（資料圖片）

譚耀宗批民主派在內會拖足半年籲「收手」

譚耀宗表示，兩辦看到民主派在內會拖延半年仍未選出主席，才會公開發聲，強調不是無的放矢，而是事實俱全。他認為立法會內會事實上無法運動，不認同兩辦的行為是干預。

他批評，民主派在內會已經拖足半年，呼籲他們「收手」。譚又指「（民主派）覺得（自己）好正義」，讓人「頂唔順」。對於是否需要DQ相關議員，他認為行政機關需要考慮，甚至應研究是否需修改議事規則，令負責選主席的人不能無限期拖延。