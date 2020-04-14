兩辦批涉嫌公職人員行為失當　郭榮鏗：全日無人講到我犯何罪

立法會內務委員會至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦昨日（13日）強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗和部分泛民議員，並稱他們有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。 郭榮鏗表示，近期除了中聯辦、港澳辦出手批評，建制派議員亦開腔，但他指出全日都無人可以清楚點出，他自己犯了任何法例。郭榮鏗強調，公職人員行為不當罪是嚴重的刑事罪行，需要有實在的證據。

他反問，強行通過一些有爭議法例，是為香港好嗎？希望大家汲取去年逃犯條例修訂的教訓。

議員透過內會或選主席程序來表達對上述情況的意見，郭榮鏗表示理解。同時有不少議員提出選主席相關的議案，為了讓選舉公平公正，他一定要批出這些議案。郭表示，在1月7日前已發出指示，所有議案要在當日限期前提出，「截龍」之後亦無人再提出選主席相關的議案。

郭榮鏗強調，上述所提及的做法，都是根據《議事規則》和《內務守則》來做。

郭榮鏗指民主派議員正發出清晰訊息，指建制派議席已經「雙過半」，政府提出任何惡化都可以通過。他表示，特區政府、建制派及北京要清楚現在的情況，直言「趕走郭榮鏗」很容易，但反問這樣如何幫助現在社會的不信任與分化。

建制派立法會議員今表示，中聯辦和港澳辦對阻礙立法會運作的行為發聲是理所當然，又指建制派正研究不同方法，包括提出不信任動議、修改議事規則，亦會去信主席梁君彥及內會主席李慧琼要求跟進。民主派則批評兩辦干預香港內部事務，違反一國兩制和基本法，強調不認為民主派有任何瀆職或違反《基本法》的地方，未來會繼續按議事規則辦事。