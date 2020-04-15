駱惠寧：不能讓香港成為國家安全風險口　須盡快制定及激活法律

今日 （15日）是「全民國家安全教育日」 ，中聯辦主任駱惠寧發表短片講話，指香港維護國家安全的制度不夠完善，不少港人的國家安全觀念相對薄弱，香港在國家安全方面始終是「突出短板」，「在關鍵時刻會成為致命的隱患」，認為香港要盡快在法律制度及執行機制層面下功夫，不能讓香港成為國家安全的風險口。

駱惠寧與林鄭月娥。（資料圖片／法新社）

批「港獨」、「黑暴」衝擊法治

短片長約7分鐘，由立法會前主席曾鈺成擔任召集人的香港政策研究所發布。駱惠寧指，近幾年來，外部勢力對香港事務深度干預，更突顯維護國家安全制度建設的重要性，「要盡快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行，決不讓香港成為國家安全的風險口。」

駱惠寧提及反修例風波，指去年六月以來持續發生的「港獨」、「黑暴」等激進暴力犯罪行為，令香港法治核心價值遭受極大衝擊，嚴重破壞香港安定繁榮，嚴重挑戰「一國兩制」底線，「違法得不到應有懲治，引來的會是更多的效仿；侵蝕法治的『蟻穴』得不到清除，摧毀的將是國家安全的『大壩』，損害的將是全體香港市民的福祉，這個道理不難理解。對任何危及香港法治根本的行為，我們都應當零容忍。」

他又指，香港社會應營造有利的輿論環境，與各種危害香港安定和國家安全行為作鬥爭，只有維護國家主權、安全及發展利益，就能維護香港的長期穩定和繁榮。

駱惠寧表示，維護國家安全需要良好的社會環境，法律是正義的最後防線，但不能事事留在最後防線，因此應將防御「前移」，每一位市民都應成為文明的守護者、法治的維護者、進步的推動者。因此他呼籲全社會行動起來，「營造有利於同各種危害香港安定和國家安全的行為作鬥爭的社會輿論環境」。他最後指，當前要同心抗疫，反對「攬炒」，只要人人盡責，共同築城，就能戰勝各種風險挑戰。