【拆局】港澳辦、中聯辦發炮的三個「亮劍」　香港再陷春秋戰局

正當香港社會正聚焦新冠肺炎疫情之際，中央對港事務的兩個主要單位港澳辦和中聯辦猝然出招，分別透過網上發稿形式發炮，狠批民主派議員癱瘓立法會運作，且不點名炮轟公民黨郭榮鏗和「一些反對派議員」或違反宣誓誓言，構成公職人員行為不當，為已靜止一段日子的本地政圈投下一枚重磅彈。 事實上，今次「兩辦」出招的手法和時間性，包含了三個意味深遠的「第一次」，透視着本港政局將繼去年反修例風後，再度陷入硝煙不絕的春秋戰局，而來自北京的炮火勢將更頻繁、更猛烈。

一直有指，夏寶龍兼任港澳辦主任是中央治港份量很重的一個人事安排。（中國政協報）

北京的三個「亮劍」分別是：

中聯辦首次以發言人發炮

中聯辦前身的新華社香港分社，由於需要在中英商談香港回歸中國過渡期，發出代表中方的聲音，因此曾設置了新聞發言人一職；但2000年改名中聯辦後，便取消了相關職位，當有需要向香港社會傳遞訊息，往往直接由中聯辦主任或副主任面對媒體放話。

而今次中聯辦的新聞稿中，代表中聯辦發炮的就是新聞發言人。換言之，中聯辦已再度設立新聞發言人，此一舉措反映中聯辦已做足準備，未來會頻繁出招，招招來狠的，情況就像當年中英談判時拳來腳往一樣。

港澳辦首次評論立法會內部運作

去年反修例風波鬧得滿城風雨，港府兵敗如山倒，港澳辦打破常規走上前沿「助陣」，在7月破天荒就香港局勢召開記者會，港澳辦新聞發言人楊光在會上強調，中央一直密切關注修例爭議及相關示威暴力事件，支持、尊重和理解港府暫緩修例決定，堅決支持特首林鄭月娥帶領港府依法施政，對警方一直恪盡職守、忍辱負重，致以崇高敬意。當時，外界對港澳辦此舉措感到突然，但不感到意外，因為香港發生這麼大的事，港澳辦作為中央處理香港的主要單位，開腔加入戰陣是情理之內。

不過，今次港澳辦炮轟民主派阻撓立法會運作，在過往論者的眼中，則屬「技術性」、「枝葉性」的問題，想不到港澳辦同樣照轟可也，此足反映北京對港局勢的介入，已打破過往的「界線」，只要覺得有形勢上的需要，便會介入開腔，頻繁開戰是可見之事。

隨着駱惠寧（左）、夏寶龍先後調任港澳系統，香港未來治理能否打開局面備受各方關注。圖右為香港特首林鄭月娥。（資料圖片／法新社）

夏寶龍的首次出手

全國政協副主席兼秘書長夏寶龍於今年2月13日獲國務院任命兼任港澳辦主任，至今兩個月，這位新掌門人未有就香港事務公開說過一句話，港澳辦亦「靜」了兩個月，今次炮打民主派可謂夏寶龍的首次「出手」。

無巧不成話，昨日兩辦開火，剛剛是夏寶龍接掌港澳辦的「兩週月」。在新架構下，中聯辦隸屬港澳辦管轄，中聯辦主任駱惠寧和澳門中聯辦主任傅自應分別兼任港澳辦副主任，作夏寶龍的「副手」，這意味着今次兩辦出手，夏寶龍是「總指揮」。

中聯辦主任駱惠寧於1月初上任時，對傳媒發言未有提及「止暴制亂」的敏感字眼，民主派陣營一度觀察中央治港路線會否放軟，惟經過昨日「兩辦」發重炮，此一想法幾乎已幻滅。

有建制派人士私下透露，夏寶龍履新兩個月來，一直未有與陣營內的骨幹人物作任何形式的接觸，大家對他的對港策略或想法一概不知，「但任何人都知道，夏寶龍上任後是不會光坐着不做事的，估計他在這兩個月時間是摸熟形勢及前期部署，如今兩辦出招，反映他已謀定策略，要跟民主派開戰了。」