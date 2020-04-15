林鄭月娥：若不遏制違法行為將危害國家安全　政府須增強憂患意識

今日是「國家安全教育日」，由前立法會主席曾鈺成牽頭的智庫香港願景主辦，特區政府及中聯辦支持的「全民國家安全教育日」網站，今（15日）發布特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、全國政協副主席梁振英等人致辭短片。 林鄭月娥在短片中表示，國家安全是安邦定國的重要基石，特區政府作為中國不分離的一部分，有憲制責任維護國家安全，政府需加強憂患意識，做到居安思危。 她提及，去年因反修例引發的大量暴力事件，令人對國家安全的重要性有更深體會，又指若不有效遏制違法行為，將有可能提升到危害國家安全層面，故特區政府必定會堅定維護香港自身安全和穩定，但全片未提及會否為《基本法》23條立法。

林鄭指，去年因反修例引發的大量暴力事件，令人對國家安全的重要性有更深體會，又指若不有效遏制違法行為，將有可能提升到危害國家安全層面。（全民國家安全教育日影片截圖）

林鄭提及，香港在過去一年出現的社會事件，挑戰香港法治，危害市民的安全，更出現極端化，近乎恐怖主義的行徑。其中包括自製炸彈、襲擊警務人員等，在社交媒體散播大量仇恨的言論，令人身安全受到大威脅，因此特區政府堅定維護香港自身的安全和穩定，不單是對特區負責，亦是對中央人民政府負責。

林鄭又指，在應對這場重大危機中，政府一直堅持三大原則，包括堅守一國兩制方針和維護《基本法》、尊重和維護法治以及保護香港制度優勢。她強調執法部門和檢控機關會繼續嚴正執法，維持社會秩序和安寧，讓香港回復一個安全城市。

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林鄭稱，特區政府一直以迅速應變、嚴陣以待、公開透明三大原則應對疫情，強調會與市民團結一致，同心抗疫。（全民國家安全教育日影片截圖）

林鄭：政府以迅速應變、公開透明等原則應對疫情

另外，林鄭稱新冠肺炎疫情席捲全球，引發前所未見的人類安全危機，突顯區域合作確保各國安全的重要性，而特區政府一直以迅速應變、嚴陣以待、公開透明三大原則應對疫情，強調會與市民團結一致，同心抗疫。林鄭又指，香港有能力應對在金融方面可能出現的挑戰，相信即使國際市場因疫情及其他原因而出現波動，香港金融市場仍然正常運作。