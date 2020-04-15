梁振英批反對派成英美對華較勁棋子　港人對國際關係觀念尤其薄弱

今日（4月15日）是「全民國家安全教育日」，由前立法會主席曾鈺成牽頭的智庫香港願景，今年通過網上舉行全民國家安全教育日活動，訪問一系列政界人物。 其中全國政協副主席、前特首梁振英表示，香港反對派回歸後於英美等國「登堂入室」，成為這些國家對華較勁的棋子。他提到，壹傳媒創辦人黎智英在美國獲高規格接見，但香港社會對這種現象無動於衷，也沒有人提出到底黎智英是中國人、英國人還是美國人的問題，值得深思。

前特首梁振英表示，香港反對派回歸後於英美等國「登堂入室」，成為這些國家對華較勁的棋子。（全民國家安全教育日影片截圖）

指反對派於英美「登堂入室」

梁振英指，有人說「香港人國家觀念薄弱」，這句話有兩重意思：一是關於個人和國家關係的觀念，二是對國際關係的觀念。其中，他認為香港人對國際關係的觀念尤其薄弱，有部分人以為作為中國人，和外國的關係就是貿易、投資、旅遊和留學，也有人以為回歸前後香港與外國的關係沒有變化。

他舉例指，美國和其他西方國家，和香港的反對派關係在回歸後發生重大和根本變化，這種變化更會造成國家安全問題。他提到，回歸前英美兩國不會重視香港的反對派，但回歸後反對派於英美「登堂入室」，這只有一個原因，就是反對派已變成英美對華較勁的棋子。

梁振英稱，壹傳媒創辦人黎智英在美國獲高規格的接見，但香港社會對這種現象無動於衷，也沒有人提出到底黎智英是中國人、英國人還是美國人的問題，值得深思。（資料圖片）

梁振英提到，壹傳媒創辦人黎智英到美國，獲美國副總統、國務卿和國家安全事務顧問的接見，是明顯的一例。他又認為，至今未有人提出黎智英到底是中國人、英國人還是美國人的問題，「在今日中美關係的大背景下，香港社會對這種現象無動於衷，很值得我們深思」。

他指香港是中國最開放、最自由、最國際化，同時是高度自治的城市，「作為中國的軟肋來說，是不二之選」。