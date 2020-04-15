路透引法官憂司法獨立受北京攻擊　馬道立：從未遇到內地機關干預

《路透社》昨（14日）報道，以不具名形式引述「3名香港最高級別法官」指，本港司法系統的獨立性「正受到北京領導層的攻擊」，是自1997年回歸以來對法治的最大威脅。 終審法院首席法官馬道立今天（15日）發聲明，指自2010年擔任終審法院首席法官以來，終審法院首席法官從未在任何時間遇到或感受到內地機關，以任何形式就香港司法獨立（包括委任法官的事宜）作出干預，強調司法獨立受《基本法》保障，並是香港法治的重要一環。

馬道立（資料圖片／李澤彤攝）

《路透社》的報道無披露有關法官姓名，僅稱是「3名香港最高級別法官」。該3人表示，獨立司法機構是香港自由的基石，「正在為生存而戰」，有跡象表明北京正試圖限制香港法院，「對核心憲法事務進行裁決的權力」。

報報引述「接近終審法院首席法官馬道立的人」稱，馬道立必須與中共官員抗衡（contend with Communist Party officials），抗衡他們「強加法治最終必須是維護一黨統治工具」的觀點（pushing Beijing's view that the rule of law ultimately must be a tool to preserve one-party rule）。

報道又指，3名接受採訪的法官表示，擔心北京會在法官人選上作出干預。其中一人稱，擔心北京正在失去耐性，嘗試尋找收緊的方法。這位不願透露姓名法官說，與資深內地法官交流時，知道對方一直想了解香港為何如此混亂，而且不愛國。