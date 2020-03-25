【新冠肺炎】法庭再停擺案延期　馬道立：考慮採用視像會議等科技

近日新冠肺炎個案又再有上升趨勢，原本於本周回復正常的法院，被迫再延期兩周，期間只提供有限度服務，事件亦惹來業界關注。終審法院首席法官馬道立傍晚發表聲明，指司法機構一直有尋求對策，並透露正積極考慮使用不同科技，例如電話、視像會議或同類視像等設備來聽取陳詞，擴大法庭聆訊範圍，以處理因疫情影響而帶來的問題，但亦重申，現時社會正面對一項公共衞生及安全的挑戰，司法機構會時刻謹記，要顧及公眾及法庭使用者的健康和安全。

首席法官馬道立在聲明稱，法院的案件要一再延期，對律政司、大律師公會及律師公會等亦帶來不便。(資料圖片)

受影響案件佔全年量18%

馬道立在聲明指，新型冠狀病毒所帶來的挑戰及影響程度前所未見，司法機構自今年1月29日開始，將所有原定的聆訊延期，每星期只處理緊急案件或申請，各級法院因而受影響的案件數目，佔全年案件量接近18%，對司法工作造成嚴重影響，亦對香港大律師公會、香港律師會、律政司以至全體香港市民，引起很大的變動和不便。

法院有人聚集仍會採保守做法

馬續稱，這期間不少組織和人士亦有集思廣益，協助司法機構制定和策劃合適的措施。鑑於疫情的新進展令人憂慮，亦不知會維持多久，法院要再度將聆訊延期，暫定維時兩星期，這亦令人關注到司法機構打算推行措施，以緩解現時情況。

馬稱基於公共衞生及安全的考慮，由於法院有許多人聚集，存在病毒擴散風險，司法機構會採取了較保守的做法，這段期間進行的聆訊，會是以緊急和必要的聆訊為主，詳細的安排，已載於今天向立法會司法及法律事務委員會發出的資料文件内。

考慮採用視象會議等設施

儘管如此，馬稱司法機構仍有急切地探討採取其他方法，務求在無損法庭使用者及相關人士之餘，又能在這期間提供更多法庭服務，例如很多法官一直主動進行案件管理工作，如指示聆訊的工作；亦有改以書面方式作出裁定，以減卻訴訟各方親身到庭。

此外，有建議指司法機構可更廣泛地利用資訊科技，來應付目前的情況，馬亦同意這個做法，並透露司法機構正積極考慮以使用不同的科技，例如電話、視像會議或同類視像設備來聽取陳詞，並擴大法庭聆訊範圍。

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強調須在法律框架內進行

馬道立指出，若要採用這些方式以便利聆訊進行，前提是這些方式要有充分的後勤配合，亦必須在法律框架内進行，並符合適用的法院規則及程序。此外，資訊科技方面的保安問題亦必須解決。

馬官重申，如一般延期安排必須延長，令法庭事務於更長時間後才能恢復正常運作，司法機構定會全力應對有關情況。