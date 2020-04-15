新冠肺炎｜建測界陷資金鏈斷裂　謝偉銓促政府增採用中小企比例

新型肺炎疫情肆虐，政府先後公布兩輪防疫抗疫基金救助各行各業，建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓認為，措施回應了自己早前反映的業界意見，今日（15日）再就進一步的建議，聯同4個專業學會約見特首林鄭月娥。 謝偉銓於會後見傳媒，指由於疫情大批工程延誤，業界出現資金鏈斷裂的危機，強調並非要求政府直接加碼補貼，而是為業界增加工作機會自力更新。

謝偉銓今天聯同4個專業學會約見特首林鄭月娥。（謝偉銓提供）

謝偉銓提出，政府應加快及加密政府工程及顧問項目合約付款，包括提高墊支比例、拆細階段性款項、加快付款流程，以紓緩業界面對的資金鏈斷裂危機。另外，政府過往的基建、建築工程及顧問項目與採購制度，傾向採用跨國大企業，對本地中小企幫助極微，建議規定政府顧問合約要有3成要批予本地中小企，仿效英國批出33%及南韓批出50%的做法。

青衣長康邨及大埔富亨邨的連環確診個案，引起市民恐慌病毒會透過樓宇渠管傳播，謝偉銓建議政府提供資助，為學校、安老殘疾院舍、住宅等建築物做「防疫體檢」，檢查渠管設計及通風系統。

因應於社會運動中大量交通燈、圍欄等的街道設施被受破壞，謝偉銓認為政府可趁防疫期間市民減少出行，增撥資源修復、美化及重新設計，減少將來再被破壞機會，並令疫情過去後整個城市能有新氣象。

謝偉銓今天聯同4個專業學會約見特首林鄭月娥。（謝偉銓提供）

專業學會提出，政府應藉疫情審視城市建設，反思建設健康城市的重要性，包括增加綠化地區 ，提升公園質素及郊野公園易達度等。

謝偉銓引述林鄭稱，希望除了政府進行城市規劃外，專業人士亦可好好發揮、集思廣益。