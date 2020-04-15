新冠肺炎｜1300港人滯留印度　毛孟靜促港府安排自費包機

新冠肺炎疫情持續，截至今日上午，印度新冠肺炎確診者已增至11,487人，累計死亡個案達到393宗。當地政府由上月25日起實施全國封城21日，原定昨日（14日）解封，當局再將「封國令」延長至5月3日。 立法會議員毛孟靜今日（15日）召開記者會，稱收到滯留印度的港人緊急求助，包括持香港護照、身份證或工作簽證的印度裔人及華人，涉及人數超過1,300人，希望港府能安排自費包機將他們接回香港。

毛孟靜希望港府能安排自費包機將滯留印度的港人接回香港。（鄭子峰攝）

毛孟靜指，收到滯留港人自發組織的「港人滯留印度關注組」求助，據關注組統計，持香港護照的港人約200名，持永久居民身份證的共500名，連同持有香港工作簽證的印度裔人及華人，總數超過1,300人，當中暫未有確診個案。關注組希望港府可安排專機接送，有關人士願意自行承擔費用。

1,300名滯留港人共分布在印度的22個城市，當中人數最多為旁遮普邦（Punjab）、馬哈拉施特拉（Maharashtra）及德里（Delhi），分別有698人、171人及84人。毛孟靜指，國泰在印度數個國際機場均設有航線，認為政府可採取先易後難的方式，先派包機到人數最多的旁遮普邦。

關注組發言人Dhaliwal Manjit Singh解釋，印度可劃分為南北兩邊，政府可先安排包機到旁遮普邦機場，並將鄰近的德里港人一併接回，其後再派第二輪包機到孟買接回周邊的200多人。關注組明日將就此與保安局見面，希望政府能盡早承諾會提供援助，幫助當地因封關多日而精神繃緊 及焦慮的港人。

一家七口滯留旁遮普邦的Harjit Singh（右）指，其家人上月因要處理家事返國，不幸遇上封關，原定解封後便立即返港，惟封關期盡一步延長令他們感到非常失望。（鄭子峰攝）

一家七口滯留旁遮普邦的Harjit Singh指，其家人上月因要處理家事返國，不幸遇上封關，原定解封後便立即返港，惟封關期盡一步延長令他們感到非常失望。Harjit的外母而患有哮喘，需要定期覆診及服藥，惟當地只準許出現肺炎病徵的人外出到醫院求醫，外母面臨藥物短缺的問題。同行的小童亦因尿布用盡，只能以布取代，極不衛生。Harjit又稱，印度天氣漸熱，溫度可達40多度，惟由於電力短缺晚上會停電，憂慮會增加患病風險，希望政府可盡快將他們接返香港。