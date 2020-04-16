抗疫基金｜財委會明審議第二輪1375億撥款　公民黨不排除投反對票

立法會財委會明日將開會，審議政府提交涉及1375億元的第二輪防疫抗疫基金撥款申請。多名民主派議員批評當中的810億元「保就業」計劃錯漏百出，未能真正幫助打工仔，亦遺漏了沒有強積金户口的自僱人士。 公民黨議員譚文豪表示，該黨不排除就撥款投下反對票；民主黨黃碧雲指，明白市民急需基金撥款，但方案有很多漏洞，該黨黨團明日將開會商討投票立場。 社會福利界議員邵家臻說，自己將會就議案投下反對票；工黨張超雄亦指會投反對票。

職工盟秘書長李卓人（中）今日（16日）與勞工及福利局局長羅致光會面。（彭焯煒攝）

職工盟秘書長李卓人今日（16日）與勞工及福利局局長羅致光會面，他批評，政府表明不會理會僱主如何分配申請後的津貼額，擔心可能有僱主在取得津貼後側重管理層，令基層員工無法得到全數9000元補貼，做法不負責任，是「只保就業，不保人工」。

工會批保就業計劃官商合作 應提供現金補貼

職工盟主席吳敏兒表示，現時本港勞動人口達380萬，當中約五成為自由工作者及自僱人士，卻被整個計劃忽視。她舉例指，一些家務助理及陪月員都沒有工強積金戶口，但他們家中可能已面臨很大困境，批評此計劃是「益僱主」。

多個工會代表認為，政府只是利用僱員名義向僱主提供利益，質疑當中有官商合作之嫌，反問政府為何不直接向僱員提供現金補貼。