抗疫基金︳音樂藝術聯盟批政府零補貼　恐掀結業潮　5萬人或失業

本港新冠肺炎疫情近日雖然稍為放緩，惟仍然不能掉以輕心。政府早前宣布多項措施減少市民社交接觸，多個行業因政府推行「限聚令」、以及11類場所需關閉14天等，而被迫停業、叫苦連天，加上學校停課至今已超過2個月，補習班、興趣班等行業亦深受影響。 特首林鄭月娥早前宣布兩輪「防疫抗疫基金」援助不同行業，惟受牌照所限，部分業界人士未能受惠，包括音樂及藝術教育中心及髮型行業人士，今日（16日）兩行業分別召開記者會，向政府表達訴求，有議員批評政府的抗疫支援優次有政治考量，未能及時援助受影響行業。

一眾音樂教育導師於記者會開始前演奏《My Heart Will Go On》，稱以音樂向政府表達訴求。(盧翊銘攝)

全港學校停課逾兩個月，復課遙遙無期，不少音樂及藝術中心被迫關門。立法會議員鄭松泰今日(16日)聯同音樂及藝術大聯盟召開記者會，聯盟發言人林穎思表示，由於業界免申領持教育牌照，未能領取補習業津貼，逾5萬名業界人士將面臨停業、失業的困境。聯盟4月初向業界進行網上問卷，150間受訪機構中，8成受訪者表示停課期間營業額大跌80%，更有70%從業員表示若政府繼續不予以支援，會對行業前景感到「十分負面」，有結業及轉行打算。

髮型業界今日聯同立法會議員陳志全及區議員張秀賢召開記者會，指次輪防疫抗疫基金對業界沒有幫助，亦未有將髮型業歸類為零售業，擔心不符資格申領津貼，而次輪抗疫基金亦只有惠及美容業，希望政府重視業界需要。

陳志全批評，兩輪抗疫基金惠及零售、飲食業，更為建造、的士、小巴業設計合適的抗疫支援措施，如發放一次性津貼，但未有全面支援所有受影響的行業，做法有政治考量。他直言，因為部分行業在立法會功能組別有更多支持票數，所以得到政府優先支援，籲政府公平對待各行各業，協助受疫情及抗疫措施影響的從業員。

行業建議政府發放一次性津貼、協助減輕租金壓力

音樂及藝術業界人士建議對持商業登記及實體店的中心發放一筆過8萬元津貼，與零售業看齊；向導師發放每月9000元的補助金；支付停課期間的7成租金。而髮型業建議將行業納入抗疫支援基金；由政府向業主施壓，減少收取租金；及為業界人士提供一筆過9000元津貼，為期半年，減輕財政壓力。

