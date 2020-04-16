抗疫基金｜近9成受訪者失業、工時減 　社聯：長遠應設失業援助金

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港社會服務聯會（社聯）於上月進行一項調查，了解疫情下，基層就業、社交或精神健康狀況等情況。結果發現，有近九成人因失業、工作縮減等因素，導致收入大幅減少，當中三成人認社聯建議，進一步放寬申領綜援資格，參考在職家庭津貼資產限額，為期半年，長遠亦應考慮建立失業援助金。

社聯服務發展常設委員會主席、香港基督教服務處總幹事翟冬青（左）指，機構近月收到的求助數字急升一倍。（黃詠榆攝）

社聯於上月10日至31日，以問卷形式訪問5,918不同助務的使用者。問卷當中分為四部分，分別為社交或精神健康狀況、子女照顧或學習、使用醫療或社會服務及就業部分。

3成受訪者薪金跌幅達7成

在就業方面共收到1,138份回應，當中有86.6%受訪者因失業、工作縮減等因素，導致收入大幅減少，近一半人是因為公司安排無薪假、兩成人被裁員。當中有一半家庭整體收入跌幅達5成或以上，更有三成人的跌幅達7成。

另外，在收入減少者中，當中55.2%認為情況會持續至少三個月。若情況持續，受訪者會減少食物開支、動用積蓄，有29.3%人表示無法應付生活必要開支。

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有求助個案由月入3萬元 變成僅數千元

社聯服務發展常設委員會主席、香港基督教服務處總幹事翟冬青指，自疫情開始，機構收到的求助數字急升一倍。她指，當中七成與經濟困難有關，不少市民面對被減薪、失業情況，當中以飲食、運輸及零售業最嚴重。翟指，求助人中不只有基層，即使是管理級人員亦受到影響，「有個案係做酒店經理，月薪有3萬，但依家得返幾千蚊，要養一家四口。」

社聯行政總裁蔡海偉認為應進一步放寬申領綜援資格。（黃詠榆攝）

社聯行政總裁蔡海偉指，雖然政府已公布扶助多個行業，但失業人士未能直接受惠，且很多人不願意或不合資格申領綜援，「好多家庭未必係最基層，仲會有少少積蓄」。他認為，短期而言，應進一步放寬申領綜援資格，參考在職家庭津貼資產限額，並引入「扶貧」概念，為期半年。

他認為，政府長遠而言應考慮成立失業援助金，惟其直言短時間內成立很困難。蔡表示，過去失業率低，接近全民就業程度，惟遇上類似疫情的突發情況，失業援助金是一個較完善的制度，保障各階層市民。他指，參考其他國家的失業援助金，主要有兩方向，分別是稅收、失業保險，社聯對兩個方向持開放態度。