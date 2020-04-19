15名民主派被捕　央視評論：反對派抹黑警察　扣「大搜捕」帽子

警方昨日拘捕15名民主派，涉及去年組織或參與非法集會，內地央視新聞今（19日）發表題為《香港警方為何拘捕黎智英等人？因為有充足證據！》的評論文章，指警方香港警方拘捕黎智英等人，完全是依法辦事，但反對派卻再次使出抹黑執法機關的伎俩，往警方頭上扣「大搜捕」的帽子。

民主黨創黨主席李柱銘、前主席楊森及何俊仁等同樣被捕。（資料圖片）

評論指出，法治是香港的一張亮麗名片，也是香港繁榮穩定的重要基石，但去年6月以來持續發生的「港獨」、「黑暴」等激進暴力犯罪行為，導致香港的法治核心價值遭受極大衝擊，認為違法得不到應有懲治，引來的會是更多效仿。文章引用中聯辦主任駱惠寧的言論，指侵蝕法治的「蟻穴」得不到清除，摧毀的將是國家安全的「大壩」，損害的將是全體香港市民的福祉。

評論表示，香港警方雷霆出手拘捕黎智英等一眾「反中亂港」分子，就是在維護法治的尊嚴，也表明威脅國家安全「大壩」的「蟻穴」必須清除。

警方以涉嫌參與未經批准集結，拘捕多名泛民主派人士，圖為黎智英。（資料圖片）

文章又指，被捕人士都是「煽暴重量级人物」，形容黎智英為「禍港亂港總策劃」，「劣迹斑斑這樣的狠詞都顯得太輕描淡寫。在擾亂香港的恥辱簿上，他如果稱第二，大概無人能拿第一。從『佔中三醜』到『叛國亂港四人幫』，他多次密會各派亂港勢力，參與非法集會活動，帶頭兼『扮指揮』，公然挑戰法律。國民怒其叛國，市民惡其亂港，鄉親恥與為伍。」