眾民主派人士被捕　英國外交部：當局須避免採激化緊張局勢行為

14名民主派人士今日(18日)先後被捕,被指涉嫌組織及參與去年8月18日﹑10月1日及10月20日三次反修例遊行。 英國外交部發表聲明,表示對香港一些政治人物被捕感到關注,並會密切關注案件,期望任何逮捕和司法程序都將以公正透明的方式進行。外交部又指,和平示威的權利是香港生活方式的基礎,並受到《中英聯合聲明》及《基本法》保障,任何抗議活動都必須和平進行。 外交部指出,當局必須避免採取激化緊張局勢的行為,應集中精力通過有意義的政治對話以重建信任。

另外,前港督彭定康回應事件,批評「這不是法治,這是威權政府的所作所為(This is not the rule of law. This is what authoritarian governments do)」,指控北京及香港政府是進一步埋葬一國兩制。彭定康又提到兩辦就內會作出評論,反映中央不惜破壞港人的生活方式,也要背棄過往的對港政策,世界各國必須立即行動,保護香港受《基本法》保障的高度自治。

警方今日拘捕15名泛民主派人士,合共涉及58項罪名。15人俱涉嫌「組織及參與未經批准的集結」,分別與在8月18日於港島集會、10月1日港島遊行,以及10月20日的九龍區遊行有關。另外,其中5人曾在10月1日及10月20日遊行前一天號召市民參與非法集結,另涉嫌「公告未經批准的公眾遊行」被捕。15人將於5月18日在東區法院提堂。