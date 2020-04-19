新冠肺炎︳林順潮肯定世衞疫情表現　沈旭暉批管理模式過時

美國總統特朗普早前宣布，認為世界衞生組織在新冠肺炎疫情上過於偏坦中國，將暫停對其提供資金。港區全國人大代表、眼科醫生林順潮認為世衞縱有不少工作可以改善，但認為他們已就疫情做了不少工作，他個人肯定世衞應對疫情的表現。 國際關係學者沈旭暉認為，世衞由上而下的資訊發布及管理模式都已經過時，不利現今資訊流通。

沈旭暉認為世衞由上而下的資訊發布及管理模式都已經過時，不利現今資訊流通。（資料圖片/盧翊銘攝）

林順潮出席港台節目《城市論墟》時表示，沙士期間自己曾於公立醫院工作，不少人拿沙士與新冠肺炎比較，他認為不太貼切，因為今次的新冠狀病毒有明顯分別，而世衞很早已公布病毒資料，1月22日已提到有人傳人風險，已經作了大量工作。他指，一旦過早開始封關，對經濟影響很大，有關政策決定絕不止於公共衞生考慮。

對於美國暫停資助，林順潮認為，世界性組織需要經年建立，他贊成世衞的工作需要檢討，但應先考慮由世衞內的機制處理。

沈旭暉指，世衞由上而下管理的方式已相當過時，而完全由成員國家主導，有機會令某些國家無法獲得充足資訊，由上而下的資訊發布方式，亦造成資訊流通不全面。他補充指，當世衞研判政策建議須考慮某國經濟時，可能會偏離了外界對其之期望。



歐耀佳指出，世衞應有足夠經驗及資訊，對疫情初期來自中國的情報作出判斷。他認為世衞在今次疫情的工作確實有問題。（資料圖片/羅君豪攝）

國際關注美方會否自立門戶，另建衞生組織。沈旭暉指，曾有人提出會否由G20自行構建其他衞生組織，而國際間有不同的組織存在亦屬正常，例如中方曾推出亞洲投資銀行，反制美國牽頭的亞洲開發銀行。他指，另一令人質疑世衞的原因，是世衞總幹事由成員國一國一票選出，但當有人使用外交手段，如拉攏大量非洲國家，就會得到高比例票數，但情況未能反映各國國力的平衡。

近月非洲的新冠肺炎個案大幅上升，本身是「無國界醫生」的本港醫生區耀佳表示，現時最擔心第三世界國家會否有第三波大規模爆發。他又表示，不少醫療支援組織，都在這些國家有支援項目，他自己亦因為出遊限制受影響，無法到敘利亞參與有關工作。

至於世衞的表現，區耀佳指自己與林順潮看法很不同。他提到，世衞在內地有辦公室，應清楚了解內地情況，世衞前總幹事陳馮富珍亦應該很清楚情況，卻從未公開就疫情作警告。區又指，世衞應有足夠經驗及資訊，對疫情初期來自中國的情報作出判斷，他認為世衞在今次疫情的工作確實有問題。

樂施會前總幹事莊陳有指，台灣在12月31日已通知了世衞有關疫情的情況，但沒有被重視。他認為世衞過於受國家成員所影響，如現時的防疫報告仍沒有提及香港、台灣及澳門這些防疫工作做得好的地方，而這些地方都有獨立的醫療體系及防疫措施，認為報告無法反映政策分別所帶來的影響。





莊陳有籲中方考慮資訊控制手段是否被全球接受

對於各國應對疫情的措施，莊陳有表示，特朗普的確做錯了很多，而中國亦應學習與全球交接，例如開放民間團體資訊，又提到有民間記者因報道疫情被捕。他認為中央有需要考慮「中國模式」是否符合全球的管治新格局，否則全球都會針對其控制手段。

沈旭暉估計，全球經濟將步入蕭條，但「去全球化」趨勢會持續，而美國及中國均重視以經濟發展作為政績，故貿易戰仍有機會繼續下去。至於全球對華的看法，則不止於經濟實力，「因為不少國家對中國都沒有信心」。

