新冠肺炎︳促設失業保險制度　樂施會總裁：別拿綜援作擋箭牌

疫情近日新增個案有回落跡象，但離社會復甦仍有距離，不少行業生計大受打擊。樂施會總裁曾迦慧在港台節目《香港家書》中表示，失業潮是社會眼下面對的事實，政府應仿效外國，制定失業保險制度。她強調，有關舉措並非救濟，而是社會整體分擔風險，並非針對某特定行業。

近年有漸多團體要求政府制定全民退休保障政策。（余俊亮攝）

政府在上月公布，2月失業率升至3.7%，為逾9年新高。 曾迦慧在電台節目《香港家書》中提到，得悉很多基層工友在近日的疫情環境下失業，前路茫茫，又指樂施會早前訪問了30個基層家庭，其中一半家庭面均對失業問題。儘管政府早前公佈了第二輪防疫抗疫基金措施，但她指不少僱主都明確表明，不會因此改變裁員的決定。

曾迦慧認為，失業潮是眼前事實，經濟下滑正正是考驗城市制度是否穩健的時候，在目前的機制下，部分工友因工作時數問題，無法申請在職家庭津貼，而遣散費難以保障工友的生活，加上僱主仍容許對沖強積金，他們能仰賴的只有綜援。

惟曾坦言，很多工友覺得自己四肢健全，頭腦清晰，都希望能堅持自力更生無需靠政府，而且綜援申請門檻高，他們往往需要變賣家產才能符合資格，對於暫時失業者來說，作用不大。「民間有自發籌募基金提供援助，但失業潮單靠善心自發補漏不能解決問題。」她認為政府有必要仿效內地、韓國、加拿大等地，制定失業保險制度。她強調，有關制度並非「救濟」，而是「社會整體分擔風險」，因每個人都有機會面對失業，因此制度並非針對某特定行業。

她續指，即使是發展中國家例如智利，都能根據國情發展步伐制定適當的失業保險制度，但香港反而在這方面滯後，她指立法會在2000年曾研究此議題，惟政府卻籍詞推搪，以已有綜援等制度作擋箭牌。她呼籲政府盡快檢視有關舉措，並向失業或就業不足的街坊提供不少於6個月的失業援助金，以讓基層不至愈沉愈底。