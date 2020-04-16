新冠肺炎｜工聯會派失業慰問金　申請者：申綜援都要全家停工

疫情下各行各業相繼出現結業、裁員潮，政府早前公布第二輪防疫抗疫基金期望「保就業」，但未有惠及因疫情而失業人士。工聯會昨起派發「緊急失業慰問金」，有申請者原先月入二萬多元，早前因餐廳倒閉失業，曾考慮申請綜援，但社署指「成家人唔做嘢先可以申請」，遂打消念頭，嘆言「點可以叫佢哋唔做嘢？」 新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，第二輪防疫抗疫基金不足以應付失業人士需要，建議應推出第三輪資助照顧他們所需。

工聯會上月推出「緊急失業慰問金」計劃，向5,000名失業人士發放3,000元慰問金。（歐嘉樂攝）

工聯會上月推出「緊急失業慰問金」計劃，向5,000名失業人士發放3,000元慰問金，早前表示共收到7,630份申請，並已完成審批工作，成功申請者昨日（15日）開始陸續領取支票。不少市民今日來到工聯會大埔地區服務處領取支票，人流絡繹不絕。

任廚師逾30年的的廖先生表示，今年2月餐廳倒閉，僅獲7日代通知金。（歐嘉樂攝） 原本在荃灣季季紅工作、任廚師逾30年的廖先生表示，今年2月餐廳倒閉，僅獲7日代通知金，突然失業下只能手停口停，多次找工作也苦無音訊。他與太太及一對子女同住，兒子任學徒，而女兒仍就讀營業師課程，收入也不多，家庭收入一直依靠其兩萬多元收入。考慮申請綜援的他曾向社署查詢，但對方指「成家人唔做嘢先可以申請」，但一對子女仍年輕，「點可以叫佢哋唔做嘢？」，故又打消念頭。 廖先生已步入六旬，但仍未夠資格領取生果金，無奈說「去做工人都嫌你老」，但也未從兩輪抗疫基金中受惠，談及時亦呻「好失望」，希望利用3,000元慰問金「買下餸」。

劉先生原本在大埔明星皇宮的燒味部工作，但因生意大跌而需結業，他亦在二月被辭退。（歐嘉樂攝）

餐廳倒閉的另一苦主還有劉先生。他原本在大埔明星皇宮的燒味部工作，但因生意大跌而需結業，他亦在二月被辭退，僅獲7日代通知金，餘下的日子嘆言只能「食粥水」，外出時也帶同麵包、趁特價時段買餸。幸好他仍有生果金支援，子女也成家立室，只能靠「食穀種」度日，原本月入近兩萬元的他直言「有工做就得，好過日日喺屋企坐」。

從事客戶服務十多年、月入三萬多元的陳先生在年初被解僱，多次求職也因疫情被拒，加上供樓、養家也有壓力，只能申請緊急失業慰問金應急。他稱，其父母雖然已退休，但一直有從事清潔工作，年初也同樣被炒，「後生都咁徬徨，年長點算？」，希望政府提供大眾可申請救濟金。他又指，本身任管理層，暫未接受降低身段找其他類別工作，即使找月入兩萬多元的工作也困難，亦難與年輕一輩相爭，「人哋見你原本搵咁多，不如請個平啲」，但若遲遲找不到工作，也只好接受現實「馬死落地行」。

不少市民今日來到工聯會大埔地區服務處領取支票，鄧家彪現場處理。（歐嘉樂攝）

鄧家彪：應推出第三輪資助失業人士

鄧家彪表示，疫情下市民面對失業困難，原本從事飲食業也考慮清潔工作，也有人打算報讀保健員課程在安老院工作，故希望透過這筆緊急失業慰問金，為失業人士打氣，預計本周內完成派發，但難以幫助所有失業人士。

鄧認為，政府推出第二輪防疫抗疫基金不足以應付失業人士需要，建議應容許綜援下失業支援計劃以個人為單位申請，而非局限家庭單位申請，「有家庭或有一人仍然工作，唔通要放棄工作成個家庭去申請咩？」；同時應該推出第三輪資助，集中處理失業人士實際需要。

他又建議，政府應成立「失業援助金」，認為審查並不困難，可參考資助僱主9000元支薪框架，同樣可延伸至失業援助金，到社署保障部設立短期計劃容許個人申請，「本身綜援都要證明自己失業，都係同一種審查方式，睇唔到有任何困難」。