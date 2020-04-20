基本法22條｜民主派促開特別會議　黃國健斥政府改新聞稿「肉酸」

中聯辦是否需恪守《基本法》第22條的爭議備受關注，立法會政制事務委員會今天（20日）召開會議，民主派要求委員會召開特別會議討論22條爭議。 行政會議成員、工聯會黃國健不反對委員會討論有關事宜，但認為22條爭議非緊急，他認為政府兩度修改新聞稿和其解釋「比較肉酸」。公民黨譚文豪提及，新民黨主席葉劉淑儀在三年前競逐特首惟未能「入閘」，當時其競選辦主任彭仕敦（Mark Pinkstone）批評中聯辦明顯干預特首選舉，違反《基本法》22條，葉劉回應指彭仕敦是外國人，不理解《基本法》不出奇。

譚文豪。（歐嘉樂攝）

競選辦主任曾稱中聯辦違22條 葉劉：外國人、澳洲人唔理解唔出奇

港澳辦、中聯辦日前就立法會內會停擺高調表態，引起關注及討論其憲制地位問題，民主派批評「兩辦」違反《基本法》第二十二條，甚至連港府新聞稿最初也稱「中聯辦是中央政府在香港特别行政區根據《基本法》第二十二條第二款設立的三個機構之一」，至深夜才修訂刪去「根據《基本法》第二十二條第二款」的句語，及至凌晨第三度出稿直指中聯辦並非《基本法》第22條第2款所指的「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」。

民主派今天在政制事務委員會上要求召開特別會議討論有關事宜。人民力量陳志全認為，現時已出現憲制危機，又慨嘆過往討論的是中聯辦應否干預香港事務，惟現在竟是討論中聯辦干預香港事務後是否違法。香港本土毛孟靜同樣指是憲政危機，她批評政府將「龍門被搬到天腳底」，猶如今天「話你阿媽唔係你阿媽」。

公民黨法律界議員郭榮鏗批評，政府兩度修改新聞稿，立場與過往政府文件和言論完全不同，又批評政府「爛到咁」，質疑當晚是否有人致電政制及內地事務局局長聶德權，要求他修改新聞稿，又形容事件「核突到匪夷所思」。

譚文豪在會上「翻舊帳」，引述葉劉淑儀競選辦主任彭仕敦（Mark Pinkstone）三年前為葉劉抱不平時，批評中聯辦明顯干預特首選舉，違反《基本法》22條，葉劉回應有關說法，彭仕敦是外國人，不理解《基本法》不出奇，直指「唔需要理會」，又指政府有錯一定要改，「錯咗十年、二十年、三十年都要改」，猶如上訴庭糾正原訴庭判定《蒙面法》違憲的情況。

根據資料，彭仕敦於1977年加入政府新聞處，曾擔任政府總部新聞組新聞主任、海外公共關係組主管以及政府資訊科技總監，於1995年退休。2008年京奧期間，擔任在港舉行的馬術項目傳訊主管。

葉劉淑儀。（歐嘉樂攝）

周浩鼎斥泛民轉移視線

建制派一致認為事件非緊急，但不反對委員會討論22條相關事宜。身兼行會成員的黃國健不反對委員會討論有關事宜，但認為22條爭議非緊急，政府兩度修改新聞稿和其解釋「比較肉酸」，又指事件反映政府對《基本法》理解不正確，需撥亂反正，強調《基本法》的制定權和解釋權在中央。

民建聯周浩鼎批評民主派「轉移視線」，兩辦本身批評泛民在內會拉布，泛民借22條爭議轉移社會視線。工聯會陸頌雄指，修改新聞稿事件反映政制局部分官員水平低，需需批評。他又指，泛民稱國防、外交事務以外的事務與中央無關的說法非常荒謬，稱香港並非實施聯邦制。

基本法委員會委員、經民聯梁美芬則指，若委員會會議討論22條，不應只找官員，「要討論就要搵真正識《基本法》嘅人」。