香港民研：林鄭評分連續4次回升　仍有近五成受訪者給0分

特首林鄭月娥民調評分升由月頭的25.5分提升至27.7分，是自2月中的有紀錄最低民望以來，連續第4次回升。林鄭支持率上升至18%，反對率下降至72%，支持率淨值為負54個百分點，全部民望數值都繼續回升，是去年8月以來的最佳數字。不過，今次調查與上次一樣，仍有48%受訪者給林鄭0分。 特區政府滿意率方面，由上月同期的17%提升至21%，不滿率維持68%，滿意率淨值微升4個百分點至負47個百分點。信任度淨值則微升5個百分點至負32個百分點。香港民意研究所數據科學經理戴捷輝表示，特首及政府民望仍屬負值，情況仍然很差。

戴捷輝表示，林鄭民望淨值仍維持在負值，代表民望的情況仍然很差。（梁鵬威攝）

戴捷輝今日（21日）在記者會指，2月中時有最多受訪者給林鄭0分，當時六成受訪者給0分，之後情況慢慢回落，但今次與上次民調一樣，依然有接近一半人給0分，仍屬很差的水平。他亦解釋，當民望淨值仍維持在負值，代表民望的情況仍然很差，如果特首希望民望改善，應繼續努力。

民生、經濟、政治滿意率 2月以來最低

調查亦民生、經濟及政治3項社會狀況，調查市民的滿意率，但這些方面，卻全部錄得今年2月以來新低：民生狀況滿意率淨值負56個百分點，經濟狀況滿意率淨值負61個百分點，以及政治狀況滿意率淨值負74個百分點。

香港民意研究所在4月14至17日的民調顯示，以隨機抽樣電話訪問1,005個操粵語18歲以上香港居民。

盧斯達以外地為例，只要在新冠肺炎疫情的相關工作不是做得太差，該地的領導人評分都會回升。（梁鵬威攝）

時事評論員盧斯達表示，今次調查的大部分數字都可以理解。他舉例指，包括台灣、美國等全球的領導人，即使市民對其表現並非完全滿意，只要在新冠肺炎疫情的相關工作不是做得太差，其評分都會有所回升，但認為由於大多數市民的政治訴求仍未得到解決，所以評分沒有急升。至於對社會狀況的評價，盧認為民生方面成績偏低，或是由於抗疫基金仍有很多人無法受惠。

香港民研推「疫後復工指數」 研民情何時接受復工

另外，香港民意研究所開展了一項新的「疫後復工指數」研究，旨在探討公眾認為何時才是「可接受的」疫情風險水平，認為屆時復工屬於合理。香港民研行政總裁鍾庭耀指，首次調查中，認為沒有新增本地或外地輸入確診個案就可以考慮復工的整體人口指數為55.8，勞動人口在這方面的復工指數為45.7，整合後的復工指數為50.7，而超過50即屬可以接受。

被問到如何理解今次沒有即日確診個案已有50.7的指數，鍾解釋，預料當連續多日沒有確診個案時，市民就會對復工感到安心，但由於在設定問題選項時，民研沒有提出太多不同日數的選項，強調由於調查屬「滾動民調」，數字會繼續有所調整，直至指數在一段時間內穩定，將可視為有參考價值。他補充，由於個案一直累積，亦有個案會因而過時，故建議指數一直以最新的合格人數樣本為準，例如整體人口一直只計算最新的1,000人數據。

復工指數的數據分為一般市民意見及勞動人口兩個類別，前者應獲得1,000人或以上樣本，後者組群應以500人以上為合格樣本標準，並以隨機抽樣取得數據。鍾庭耀指，今次調查中，整體人口只訪問到910人，仍未達標，勞動人口則有589人，已達500人以上門檻。

鍾庭耀建議政府，考慮以此方式研究，尋找民情最可接受的復工標準，而香港民研亦會繼續推出其他的疫後指數，例如研究公眾對何時可解除限聚令的民情指數。