【林鄭換閣】為何鄭若驊、李家超有得留低？　林鄭三度避答

自去年反修例風暴後，已多次傳出特首林鄭月娥有意改組問責官員團隊，政府今日（4月22日）公布新一輪官員任免，4名局長離任，原政制及內地事務局局長聶德權平調至公務員事務局。 然而消息由昨日傳出起，外界已相當好奇一個問題：作為《逃犯修例》修訂主事官員的律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超，為何偏偏「完好無缺」？特首林鄭月娥在今日記者會中，至少三次被問及相關問題，但一律避答。

《逃犯條例》修訂主力由鄭若驊和李家超推銷，往後牽涉警隊執法爭議，李家超更是風眼所在，兩人民望亦是眾官員之中最低。外界曾預期，若林鄭改組班子平息民憤，兩人「人頭落地」機會最大，甚至有建制派公開叫鄭若驊下台，惟兩人最終未在「開刀」名單。

第一次提問：改談重振經濟

在記者會中，起先有無綫新聞記者問到，數名外界認為需撤換的官員今次沒有被換，到底換人準則為何？林鄭指，反修例事件引起社會動盪，近月又受到疫情影響，香港面對經濟重創、百業蕭條、民心焦慮，所以她在政府內部構思重振經濟的策略，今次官員調動就是希望有利這些工作，讓香港經濟重拾升軌，「再簡單來說，今次官員調動是『向前看』，我們也希望能透過這個班子帶領香港早日走出經濟困境。」但她沒有回應為何民望最低官員可以留下的原因。

林鄭月娥未有正面回應，為何最低民望的幾名官員可以留下。（張浩維攝）

第二次提問：重申要「向前看」

其後有《明報》記者問到，為何完全沒有官員為反修例事件問責下台，令香港在疫情後重拾升軌。林鄭重申，今次主要官員的調動是帶領香港「向前看」，現時仍有很多工作等著問責團隊去做，這是主要目的。

第三次：直接轉身離開

最後有Now新聞記者問到，林鄭何時開始有撤換官員的想法，被撤換的官員民望也不是最低，民望是否換人的考慮因素？林鄭只重複一次撤換官員的程序，並重申政府是用人唯才，未有回答官員民望的問題，快速轉身離開。

李家超今日離開立法會時，被問到是否覺得「好彩」沒有被免職，他僅稱不作任何評論。